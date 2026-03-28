Christian Cueva, a través de su abogado Zamir Villaverde, dio a conocer una propuesta conciliatoria en medio del conflicto por la pensión de alimentos de sus tres hijos con Pamela López. El documento, difundido en redes sociales, plantea el pago de S/18.000 mensuales, además de la entrega de bienes y otros beneficios que, según su defensa, la expareja del futbolista rechazó.

“Propongo el pago de S/18.000 mensuales como concepto de pensión de alimentos que comprende alimentación, educación, vestimenta y recreación de nuestros hijos”, se lee en el documento compartido por el popular ‘Aladino’, quien busca llegar a un acuerdo tras la reunión sostenida el pasado 6 de marzo.

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Cueva incluye pensión de S/18.000 y bienes en propuesta conciliatoria a Pamela López

De acuerdo con lo expuesto por su abogado, la propuesta conciliatoria no solo contempla la pensión mensual, sino también la cobertura de gastos adicionales. Entre ellos, el pago del seguro médico de sus tres hijos, así como la matrícula y la deuda acumulada de S/60.000 correspondiente al colegio de los menores, la cual Pamela lópez expuso en el reality ‘La granja VIP’.

Esta deuda, según explicó el abogado de Cueva, se habría generado entre los meses de julio y diciembre debido a la falta de pago por parte de Pamela López, situación que fue calificada como una “irresponsabilidad” en el video difundido en redes sociales.

Además, el documento plantea que el régimen de visitas sea libre y sin restricciones, con el objetivo de garantizar la relación entre el futbolista y sus hijos. A esto se suma la transferencia de bienes a favor de la empresaria trujillana, que incluye una camioneta valorizada en 50.000 dólares y un terreno valorizado en 100.000 dólares.

Abogado de Cueva exhorta a Pamela López a aceptar la propuesta conciliatoria

El abogado Zamir Villaverde hizo un llamado público a Pamela López para que evalúe la propuesta y considere aceptarla. Según indicó, el acuerdo sigue vigente y busca beneficiar directamente a los hijos de la expareja.

“Como se puede apreciar, la señora Pamela López sale a victimizarse públicamente y a expresarse mal del padre de sus hijos teniendo una propuesta conciliatoria que garantiza el bienestar total de sus menores hijos y se niega a aceptarla por temas personales”, señaló.