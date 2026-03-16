La gala número 98 de los Premios Oscar, realizada el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, tuvo un momento especial para el Perú con la presencia de Isabela Merced. La actriz llegó a la alfombra roja acompañada de su madre, Katherine Moner, en una aparición que destacó por el orgullo de sus raíces y la cercanía familiar que mantiene pese a su carrera internacional.

Consolidada como una de las artistas peruanas con mayor proyección en Hollywood, Merced acaparó miradas junto a su madre al lucir atuendos coordinados en negro. La joven compartió el momento en sus redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a su progenitora: 'Isabela Merced taking my mama to the Oscars', escribió, lo que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios de sus seguidores.

Isabela Merced decidió llevar a su madre a los Oscar 2026 debido a una tendencia

La elección de Isabela Merced de asistir a la ceremonia más relevante del cine en compañía de su madre se inscribe en una tendencia observada en la gala de este año, donde otras celebridades como Kate Hudson, Jacob Elordi y Michael B. Jordan también decidieron llevar a sus progenitoras como acompañantes. Sin embargo, para Merced, este gesto tiene un significado profundo. Su madre, Katherine Moner, originaria de Lima, ha sido fundamental en la formación de la identidad cultural de la actriz y su conexión con Perú.

En entrevistas anteriores, Isabela ha compartido que su madre la envió a Perú durante su adolescencia para que mantuviera un vínculo con sus raíces. En una ocasión, expresó su deseo de residir en el país inca y estar cerca de su familia, especialmente de su querida tía Gloria, a quien extraña. Merced cursó estudios en un colegio en Huancayo, donde aprendió a apreciar la cultura y el idioma, y desde entonces ha defendido su herencia peruana en cada escenario internacional que pisa.