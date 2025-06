Isabela Merced: ¿quién es la actriz peruana que interpretará a Hawkgirl en la nueva película de 'Superman'?

'Superman', película dirigida por James Gunn, lanzó este miércoles su tráiler oficial mostrando por primera vez a los héroes y villanos que formarán parte de esta nueva cinta del universo de DC. El filme, que ya se perfila como uno de los más esperados de 2025, contará con grandes actores como David Corenswet (Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane) y Nicholas Hoult (Lex Luthor). Junto a ellos, se encuentra el nombre de Isabela Merced, la actriz y cantante peruana quien dará vida a la poderosa Hawkgirl.

Cabe mencionar que Isabel Merced no es la única latinoamericana que participa en la película de Superman. Además de la joven peruana, se encuentra María Gabriela de Faría, actriz venezolana que interpretará a Ángela Spica, más conocida como The Engineer y aliada de Lex Luthor.

¿Quién es Isabela Merced, la peruana que participará en 'Superman'?

Isabela Merced, cuyo nombre original es Isabela Yolanda Moner Pizarro, nació el 10 de julio de 2001 en Cleveland, Ohio. Aunque creció en los Estados Unidos, su conexión con Perú es profunda, ya que su madre es originaria de Lima. Por ello se nacionalizó peruana y confesó portar DNI peruano.

La joven actriz de 23 años ha hecho de su identidad peruana uno de los pilares más importantes a lo largo de su carrera, siempre celebrando y honrando sus raíces con un profundo orgullo, tal y como lo muestra en su primer videoclip musical 'Papi'.

Isabela Merced, actriz peruana, como Hawkgirl en la nueva película de 'Superman'. Foto: composición LR/Difusión/DC Studios

Desde los 6 años, Isabela Merced se sintió atraída por el teatro, lo que eventualmente la llevó a pisar los escenarios de Broadway. Su primer papel protagónico en televisión fue interpretando a CJ Martin en la serie de Nickelodeon '100 Things to Do Before High School'.

Su paso por Hollywood ha estado marcado por una destacada trayectoria, participando en reconocidas películas como Transformers: El último caballero (2016), Dora y la ciudad perdida (2019), Sicario: Day of the Soldado (2018) y El padre de la novia (2022).

En cuanto a su carrera como cantante, la joven peruana debutó con su primer sencillo 'Papi', lanzado en 2019. Un año más tarde, en 2020, lanzó su minialbum The Better Half of Me, siendo nombrada una de las 15 mejores artistas peruanas nuevas por Billboard.

Una de las canciones en las que Isabela ha buscado resaltar su identidad peruana, su amor por el Perú y rendir homenaje a sus raíces es 'Agonía', inspirado en el cuento “La Agonía de Rasu Ñiti". En el videoclip se muestra la ciudad de Ayacucho como fondo.