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Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’, Fiorella Luna, se convierte en madre por primera vez y presenta a su bebé: “Tanta felicidad”

La recordada actriz, quien interpretó a dos importantes personajes en ‘Al fondo hay sitio’, dio a luz en una clínica de Argentina.  

Fiorella Luna compartió también una fotografía de su pareja, su bebé y la orgullosa abuela. Foto: Composición LR/Instagram.
Fiorella Luna compartió también una fotografía de su pareja, su bebé y la orgullosa abuela. Foto: Composición LR/Instagram.

Una de las actrices más recordadas y queridas de 'Al fondo hay sitio' es Fiorella Luna. La también modelo acaba de convertirse en madre por primera vez a sus 39 años, tras el nacimiento de su bebé, a quien llamó Caetana.

Justamente, utilizó sus redes sociales el domingo 22 de marzo para compartir las primeras fotos de su hija, acompañadas de un emotivo mensaje de bienvenida. “Tanta felicidad”, escribió la exfigura de la serie de América TV, en la que dio vida a Leonor Mispireta y Helena Aguayo.

Fiorella Luna fue parte de la película peruana &#039;Mi mejor enemiga&#039; junto a Nataniel Sánchez. Foto: Instagram.

Fiorella Luna fue parte de la película peruana 'Mi mejor enemiga' junto a Nataniel Sánchez. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

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Fiorella Luna, ex 'Al fondo hay sitio', presentó primeras fotos de su bebé y pareja

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene casi 100,000 seguidores, Fiorella Luna compartió una foto junto a su bebé, en la que aparece cargándola, con la imagen real de un arcoíris de fondo. Además, adjuntó un tierno mensaje de bienvenida al mundo.

“Bienvenida, Caetana Raciti Luna. 20/3/2026. No existen las palabras para agradecer tanta felicidad y tantísimo amor”, escribió, informando que su niña nació el pasado viernes. También publicó una imagen de su pareja y padre de su bebé, Fabricio Raciti, junto a la orgullosa abuela.

El empresario, por su parte, también compartió un mensaje presentando a la pequeña: “Bienvenida a la familia más loca y divertida del mundo, Caetana. Te amamos”, compartió en Instagram.

La actriz dio a luz en una clínica de Argentina, país al que se mudó tras culminar las grabaciones de la película peruana 'Mi mejor enemiga' junto a Nataniel Sánchez, con quien coincidió años atrás en 'Al fondo hay sitio'.

PUEDES VER: ¿Quién es Fiorella Luna, el nuevo jale de "Al fondo hay sitio" que interpreta a una de las hermanas Aguayo?

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¿En qué series y películas estuvo Fiorella Luna?

Fiorella Luna, aparte de ser actriz, es modelo y productora de teatro. Su participación más reciente fue en la película ‘Mi mejor enemiga’, que logró una buena taquilla en las salas de cine nacionales este año.

También apareció en ‘Asu mare 4’ y en la serie ‘De vuelta al barrio’. Sin embargo, alcanzó gran popularidad por su paso en ‘Al fondo hay sitio’, donde uno de sus personajes, Leonor Mispireta, se convirtió en una de las secretarias de la corporación Maldini.

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