Ricardo Belmont: el candidato acusado de estafa, investigado en Fiscalía y vinculado a Vladimir Cerrón y Pedro Castillo

Ricardo Belmont, candidato del Partido Cívico Obras, ha sido una de las sorpresas en los últimos sondeos, ubicándose cerca de los primeros lugares. Sin embargo, el exalcalde de Lima no está ajeno a la polémica. Ha sido acusado de estafa por el caso “Canal del Pueblo” y actualmente es investigado por el Ministerio Público. Además, su trayectoria política presenta matices importantes, como sus alianzas ocasionales con figuras como el prófugo Vladimir Cerrón.

Belmont también ha sido cuestionado por sus declaraciones. En intervenciones recientes, el exalcalde ha sostenido discursos homofóbicos y machistas que le han valido críticas públicas. En el debate, el representante de Obras tuvo una participación discreta. En días cruciales para la elección, Belmont podría volverse una de las sorpresas de estos comicios.

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Investigaciones y una plancha cuestionada

Antes de incursionar en la política, Belmont desarrolló una carrera empresarial en el rubro de las telecomunicaciones como propietario de RBC Televisión. Poco antes de iniciar su trayectoria política, impulsó una campaña para captar inversionistas para su radio. Los llamados “errebecistas” fueron los peruanos que decidieron participar. Se estima que alrededor de 110.000 personas invirtieron, en promedio, US$20 a favor del ahora candidato presidencial.

Diversos ciudadanos denunciaron el caso y acusaron al exalcalde de haberlos estafado. Reportes periodísticos señalaron que muchos de los inversionistas se encontraban en situación de pobreza y reclamaban la devolución del dinero para poder subsistir. En una entrevista con el periodista Jaime Bayly, Belmont afirmó que ninguno de los inversionistas perdió su dinero: “Ellos dieron su dinero y pusieron su capital. Pero el capital se mantiene, está intacto; siguen siendo acciones”, señaló.

Actualmente, Belmont también es investigado. De acuerdo con una publicación de Cuarto Poder, tendría cuatro investigaciones en curso en la Fiscalía por presunto lavado de activos, abuso de autoridad y usurpación.

Junto al exalcalde, sus dos vicepresidentes son figuras que también arrastran cuestionamientos: Daniel Barragán Coloma y Dina Hancco Hancco, primer y segundo vicepresidente del Partido Obras.

Barragán Coloma fue ministro de Pedro Castillo, ocupando la cartera de Defensa entre septiembre y diciembre de 2022. Por su parte, Hancco Hancco consigna en su hoja de vida haber sido condenada por el delito de contrabando a tres años y seis meses de pena privativa de libertad. Ambos candidatos a la vicepresidencia formaron parte del partido Unión por el Perú durante el periodo en que esta organización fue vinculada a sectores del etnocacerismo.

Una carrera política con alianzas variopintas

El comunicador inició su carrera política como alcalde de Lima en 1990. Su gestión fue refrendada por el electorado limeño, que le permitió continuar en el cargo hasta 1995. Durante ese periodo, el ahora candidato presidencial se opuso al régimen fujimorista y promovió obras como el óvalo Higuereta y la avenida Universitaria. Al terminar su mandato, intentó postular a la presidencia en 1995, sin mayor éxito. Su paso por el Congreso terminó de consolidarlo como opositor a la dictadura fujimontesinista, que iniciaba su segundo periodo.

El exburgomaestre postuló en 2001 como vicepresidente del Frente Moralizador Independiente, partido que llevaba a Fernando Olivera como candidato presidencial. Este proyecto político ocupó el cuarto puesto, por detrás de Alejandro Toledo, Alan García y Lourdes Flores.

Belmont también estableció alianzas con diversos sectores políticos. Una de ellas fue con Acción Popular. En 2006, postuló al Congreso invitado por este partido, aunque no obtuvo los votos necesarios. Sin embargo, en 2009 ingresó al Parlamento como accesitario de Alberto Andrade.

Tras culminar su etapa como congresista, su carrera política se enfrió hasta 2018. Ese año se vinculó al partido Perú Libertario, liderado por Vladimir Cerrón, organización que posteriormente se convertiría en Perú Libre.

“Nos dio todas sus herramientas, entre ellas sus diez vigas maestras, que no son más que una modalidad distinta a nuestro programa de gobierno, en la forma, mas no en el contenido. Intercambiamos libros, autoría intelectual de cada uno de nosotros, y nos fuimos conociendo cada vez más antes de hacer pública nuestra fusión”, escribió Vladimir Cerrón en el artículo “¿Por qué la unidad con Ricardo Belmont?”, publicado en la página web de Perú Libre.

En 2021, Belmont postuló nuevamente al Congreso de la República, esta vez con Unión por el Perú, partido aliado en ese entonces al movimiento etnocacerista de Antauro Humala y que llevaba a José Vega a la presidencia. El empresario no resultó electo.

Belmont también mantuvo cercanía con sectores de izquierda. Durante el gobierno de Pedro Castillo, sostuvo reuniones en el Despacho Presidencial. En octubre de 2021, el entonces mandatario anunció en su cuenta de X (antes Twitter) que Belmont sería asesor presidencial. No obstante, la designación nunca fue oficializada en el diario El Peruano, aparentemente debido a críticas externas.

Un discurso homofóbico, machista y negacionista

Belmont ha sido duramente criticado por sus declaraciones en distintos espacios. El empresario ha expresado posturas machistas, homofóbicas, xenófobas y antivacunas.

En una entrevista con la periodista Milagros Leiva en 2021, afirmó que la homosexualidad formaba parte de “una vida invertida”, donde “no hay valores”: “¿Tú crees que en la sierra uno le podría decir a otro ‘tú eres gay’? Ser gay ahora es un prestigio. Tú los ves ahora en la calle y los homosexuales se besan y abrazan”. Ante la respuesta de la periodista, quien señaló que las parejas heterosexuales también muestran afecto en público, Belmont respondió: “Bueno, es natural eso”, para luego calificar las relaciones homosexuales como “contranatura”.

Sus intervenciones también incluyeron críticas a mujeres vinculadas al feminismo: “Siempre observo que no son mujeres alegres. Odian a la familia y no quieren que la familia se integre”, declaró en una entrevista años atrás. En un video reciente publicado en TikTok, Belmont sostuvo que esas declaraciones fueron “sacadas de contexto” y afirmó que “respeta a las personas que defienden sus derechos”.

Durante la pandemia de la COVID-19, Belmont también generó polémica al sumarse a discursos antivacunas. En 2020, fue captado cerca del Congreso sin mascarilla. “¿No será que, tras la pandemia, donde todos se mueren con el nombre de N.N., alguien podrá comprar un corazón, riñón, unos ojos o un hígado, y que el gran negocio del futuro de los millonarios sea comprar cuerpos nuevos, los desaparecidos en esta pandemia?”, declaró al ser consultado sobre la crisis sanitaria.

A través de sus redes sociales, el candidato también instó a sus seguidores a dudar de lo ocurrido durante la pandemia.