Faltaban pocas horas para cumplirse el plazo de Donald Trump contra Irán antes de su nuevo anuncio. | AFP

Faltaban pocas horas para cumplirse el plazo de Donald Trump contra Irán antes de su nuevo anuncio. | AFP

El presidente Donald Trump dio marcha atrás con su anunciado “devastador ataque” contra Irán y postergó su ultimátum por dos semanas más. El mandatario estadounidense aseguró estar dispuesto a un alto el fuego en la guerra si Teherán reabre por completo el estrecho de Ormuz. “Acepto suspender el bombardeo”, se lee al inicio de su mensaje por Truth Social. El comunicado se conoció luego de conversaciones con mediadores paquistaníes.

Donald Trump hizo el anuncio a través de Truth Social. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

En su pronunciamiento también aseguró que la negociación para acuerdo "de paz a largo plazo" se encuentra en un estado avanzado, aparte de que, en sus palabras, Estados Unidos habría superado sus objetivos militares en medio de la guerra contra los persas.

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El plan propuesto por Irán, según Trump

El presidente republicano dice que Teherán ha presentado a su gobierno una propuesta de 10 puntos "viable". “Creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el acuerdo”, finalizó su extenso comunicado en Truth Social.

Poco después del mensaje de Trump, los iraníes aceptaron una propuesta de cese al fuego por catorce días diseñada por el gobierno paquistaní. Esta decisión ocurrió después de intensas gestiones diplomáticas y la presión directa de China, nación aliada que solicitó a Teherán moderar su postura para evitar una escalada regional. El acuerdo cuenta con el respaldo explícito del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, según confirmaron fuentes oficiales.

“Cabe subrayar que esto no implica el fin de la guerra. Nuestras manos permanecen sobre el gatillo y, si el enemigo cometiera el más mínimo error, este sería respondido con toda nuestra fuerza”, sentenció el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Pese a la advertencia bélica, la cúpula iraní calificó el pacto como un éxito para su pueblo y anunció que iniciará diálogos con Estados Unidos en Islamabad este viernes.

El barril de Texas se desploma ante suspensión de ultimátum de Trump

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró un descenso del 9,27 % al situarse en 102,48 dólares. Esta caída ocurrió tras el anuncio del presidente de EE.UU., quien decidió aplazar por "dos semanas" su ultimátum contra Irán. La medida busca que el gobierno iraní garantice la apertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz, un punto vital para el comercio energético global.

Los contratos de futuros para mayo en la plaza de Nueva York perdieron 10,47 dólares frente a la jornada previa. Dicho retroceso marca un giro drástico en el mercado estadounidense, pues el crudo de referencia alcanzó los 112,95 dólares apenas un día antes. La distensión temporal en las tensiones geopolíticas alivió la presión sobre los suministros, lo que provocó este ajuste inmediato en las cotizaciones internacionales.







