HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Trump posterga por dos semanas su ultimátum contra Irán y anuncia alto el fuego si reabren puerto de Ormuz

El mandatario de EE.UU. publicó su comunicado sobre la guerra luego de conversaciones con mediadores paquistaníes.

Faltaban pocas horas para cumplirse el plazo de Donald Trump contra Irán antes de su nuevo anuncio.
Faltaban pocas horas para cumplirse el plazo de Donald Trump contra Irán antes de su nuevo anuncio. | AFP

El presidente Donald Trump dio marcha atrás con su anunciado “devastador ataque” contra Irán y postergó su ultimátum por dos semanas más. El mandatario estadounidense aseguró estar dispuesto a un alto el fuego en la guerra si Teherán reabre por completo el estrecho de Ormuz. “Acepto suspender el bombardeo”, se lee al inicio de su mensaje por Truth Social. El comunicado se conoció luego de conversaciones con mediadores paquistaníes.

Donald Trump hizo el anuncio a través de Truth Social. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

Donald Trump hizo el anuncio a través de Truth Social. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

En su pronunciamiento también aseguró que la negociación para acuerdo "de paz a largo plazo" se encuentra en un estado avanzado, aparte de que, en sus palabras, Estados Unidos habría superado sus objetivos militares en medio de la guerra contra los persas.

TE RECOMENDAMOS

SANAR EL LINAJE FEMENINO: LAS HERIDAS QUE HEREDAMOS SIN DARNOS CUENTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Donald Trump lanza advertencia extrema: “Toda una civilización morirá esta noche” si Irán no cede antes del ultimátum por el Estrecho de Ormuz

lr.pe

El plan propuesto por Irán, según Trump

El presidente republicano dice que Teherán ha presentado a su gobierno una propuesta de 10 puntos "viable". “Creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el acuerdo”, finalizó su extenso comunicado en Truth Social.

Poco después del mensaje de Trump, los iraníes aceptaron una propuesta de cese al fuego por catorce días diseñada por el gobierno paquistaní. Esta decisión ocurrió después de intensas gestiones diplomáticas y la presión directa de China, nación aliada que solicitó a Teherán moderar su postura para evitar una escalada regional. El acuerdo cuenta con el respaldo explícito del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, según confirmaron fuentes oficiales.

Cabe subrayar que esto no implica el fin de la guerra. Nuestras manos permanecen sobre el gatillo y, si el enemigo cometiera el más mínimo error, este sería respondido con toda nuestra fuerza”, sentenció el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Pese a la advertencia bélica, la cúpula iraní calificó el pacto como un éxito para su pueblo y anunció que iniciará diálogos con Estados Unidos en Islamabad este viernes.

PUEDES VER: Los dos países de América Latina que más petróleo le compran a Estados Unidos, aunque la mayor reserva del mundo está en Venezuela

lr.pe

El barril de Texas se desploma ante suspensión de ultimátum de Trump

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró un descenso del 9,27 % al situarse en 102,48 dólares. Esta caída ocurrió tras el anuncio del presidente de EE.UU., quien decidió aplazar por "dos semanas" su ultimátum contra Irán. La medida busca que el gobierno iraní garantice la apertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz, un punto vital para el comercio energético global.

Los contratos de futuros para mayo en la plaza de Nueva York perdieron 10,47 dólares frente a la jornada previa. Dicho retroceso marca un giro drástico en el mercado estadounidense, pues el crudo de referencia alcanzó los 112,95 dólares apenas un día antes. La distensión temporal en las tensiones geopolíticas alivió la presión sobre los suministros, lo que provocó este ajuste inmediato en las cotizaciones internacionales.



Notas relacionadas
Miles forman cadenas humanas en Irán para proteger centrales eléctricas ante amenazas de Donald Trump

Miles forman cadenas humanas en Irán para proteger centrales eléctricas ante amenazas de Donald Trump

LEER MÁS
Donald Trump lanza advertencia extrema: “Toda una civilización morirá esta noche” si Irán no cede antes del ultimátum por el Estrecho de Ormuz

Donald Trump lanza advertencia extrema: “Toda una civilización morirá esta noche” si Irán no cede antes del ultimátum por el Estrecho de Ormuz

LEER MÁS
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

LEER MÁS
Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

LEER MÁS
El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los 3 países cuyos trabajadores reciben el sueldo mínimo más alto en América Latina: pagos superan los US$600 al mes

Los 3 países cuyos trabajadores reciben el sueldo mínimo más alto en América Latina: pagos superan los US$600 al mes

LEER MÁS
Donald Trump lanza advertencia extrema: “Toda una civilización morirá esta noche” si Irán no cede antes del ultimátum por el Estrecho de Ormuz

Donald Trump lanza advertencia extrema: “Toda una civilización morirá esta noche” si Irán no cede antes del ultimátum por el Estrecho de Ormuz

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú: tipo de cambio cerró en S/3,424 HOY 7 de abril del 2026, según el Banco Central de Reserva

Trump posterga por dos semanas su ultimátum contra Irán y anuncia alto el fuego si reabren puerto de Ormuz

Tabla de posiciones grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados, fixture y próximos partidos de la U

Mundo

China apuesta sus fichas por un país de América Latina con más de 500 autobuses para modernizar su transporte urbano en 2026

Kast reafirma su apoyo al Gobierno de Milei en su reclamo por las Malvinas tras reunión bilateral en Argentina

Miles forman cadenas humanas en Irán para proteger centrales eléctricas ante amenazas de Donald Trump

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 19 candidatos presidenciales tambien se postulan al Senado Nacional

Jorge Nieto a los electores indecisos: "Piensen bien su voto, votar por los mejores, no por los que regalan un táper"

Ricardo Belmont: el candidato acusado de estafa, investigado en Fiscalía y vinculado a Vladimir Cerrón y Pedro Castillo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025