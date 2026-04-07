Jorge Nieto a los electores indecisos: "Piensen bien su voto, votar por los mejores, no por los que regalan un táper"

El candidato llegó a Arequipa y recomendó votar responsablemente. También se pronunció sobre las candidaturas de Keiko Fujimori y López Aliaga.

Este último martes 7 de abril, el candidato para presidente del partido del Buen Gobierno llegó a Arequipa, y en un local de la plaza de Armas, indicó que el voto de los electores indecisos está en juego.

"Que piensen bien su voto, ¡que está en juego!, que voten por los mejores no por los que regalan dádivas o tapers", señaló el candidato.

Asimismo, La República preguntó al candidato por alguna respuesta a sus contrincantes que están liderando algunas encuestas, Keiko Fujimori y López Aliaga.

"No hablo de mis contrincantes a cada insulto doy una razón, a cada agravio doy un argumento ...a cada maltrato doy una propuesta", finalizó Nieto desde Arequipa.

Por último, se sabe que el candidato junto a su plancha realizará un mitin este martes en el coliseo; sin embargo, la Municipalidad de Arequipa habría señalado que no tienen los permisos correspondientes, por lo que el candidato hizo un llamado al alcalde provincial diciéndole que todo estaba en regla y que cumpla como autoridad.

