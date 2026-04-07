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Política

Elecciones 2026: 19 candidatos presidenciales tambien se postulan al Senado Nacional

Más del 70% de los postulantes busca no solo alcanzar la presidencia, sino también asegurar un lugar en alguna de las dos cámaras del Congreso.

Candidatos presidenciales también se presentan como opciones para el Senado | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Candidatos presidenciales también se presentan como opciones para el Senado | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

A pocos días del 12 de abril, las Elecciones Generales 2026 presentan una particularidad que reconfigura la competencia política: Diecinueve de los 35 candidatos presidenciales han decidido postular también al Senado Nacional. Aunque solo uno llegará a Palacio de Gobierno el próximo 28 de julio, varios podrían pasar los siguientes cinco años en la Cámara Alta del Congreso.

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Alfonso López Chau (Ahora Nación) es uno de ellos. El exrector de la UNI postula con el número 1 al Senado. Un caso similar es el de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien también encabeza la lista de su partido y podría pasar de la Alcaldía de Lima al nuevo Congreso.

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Algunos de los candidatos que aspiran al Senado ya tienen experiencia parlamentaria. Es el caso de César Acuña (Alianza para el Progreso), quien encabeza la lista de su partido y fue congresista entre 2000 y 2006. José Williams (Avanza País) también postula con el número 1; además, presidió el Congreso entre 2022 y 2023. A ellos se suman los actuales congresistas Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y José Luna (Podemos Perú), quienes buscan tanto la presidencia como un escaño en la Cámara Alta.

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No todos, sin embargo, encabezan sus listas. Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) postula con el número 2. La exministra de Justicia fue congresista entre 2011 y 2016. Por su parte, Armando Massé (Perú Federal) intentará llegar al Senado con el número 13.

Fuera de Lima, también hay una candidata presidencial que busca representar a su región en la Cámara de Senadores: Rosario Fernández (Un Camino Diferente), quien postula con el número 1 por La Libertad.

La lista se completa con Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Vladimir Cerrón (Perú Libre), Francisco Diez Canseco (Perú Acción), Mario Vizcarra (Perú Primero) y Carlos Espá (Sí Creo). Todos postulan con el número 1 al Senado Nacional.

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También postulan a la Cámara de Diputados

Además de los 19 candidatos que buscan un lugar en el Senado, otros seis aspiran a una curul en la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana.

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Ronald Atencio (Venceremos), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), George Forsyth (Somos Perú) y Paul Jaimes (Venceremos) encabezan las listas de sus partidos. Enrique Valderrama (APRA) completa el grupo y postula con el número 10.

En total, Veinticinco de los 35 candidatos mantienen una doble postulación. Es decir, más del 70% de los postulantes busca no solo alcanzar la presidencia, sino también asegurar un lugar en el Congreso.

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