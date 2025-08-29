HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Geni Alves como no la viste antes: desapareció de la televisión peruana, dejó las polémicas y ahora se luce en impensado oficio

¡Impactante cambio! Alejada de las cámaras y los escándalos que marcaron su paso por la televisión peruana, Geni Alves reaparece con una nueva faceta que ha dejado en shock a sus seguidores.

Geni Alves reapareció en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Por años, Geni Alves fue una figura constante en los programas de espectáculos de la televisión peruana. Sus enfrentamientos públicos, romances mediáticos y declaraciones controversiales la convirtieron en una de las personalidades más polémicas del entretenimiento local. Sin embargo, hoy su nombre vuelve a resonar por motivos totalmente distintos: ha decidido dar un giro radical a su vida y embarcarse en un nuevo trabajo alejado por completo de los focos y la farándula.

A través de un video publicado en TikTok, la también cantante y exbailarina presentó su emprendimiento titulado 'Chofer Geni', un servicio exclusivo de alquiler de autos de lujo para bodas y eventos. El anuncio no solo causó sorpresa entre sus seguidores, sino que también reflejó una etapa más madura y empresarial de Alves, que hoy prioriza su bienestar y el de su hijo.

PUEDES VER: Nicola Porcella recuerda a Angie Arizaga y revive tenso momento en plena grabación de 'Ven, baila quinceañera': ]No era fácil'

lr.pe

El nuevo oficio de Geni Alves lejos de la televisión peruana

El proyecto 'Chofer Geni' marca un antes y un después en la vida profesional de Geni Alves. A diferencia de sus años en la televisión peruana, hoy la exmodelo brasileña se dedica a ofrecer un servicio de transporte premium, utilizando su propio automóvil BMW decorado con flores, equipado con aire acondicionado, wifi, música personalizada y hasta una botella de champagne con copas elegantes.

“Alquilo auto de lujo para bodas y eventos, incluye decoración con flores, aire acondicionado, wifi, full equipo, botella de champagne y copas decoradas. Chofer: Geni Alves”, dice en el video que compartió en redes sociales, donde ya superó los 26.000 “me gusta”. Su propuesta ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes celebran su reinvención profesional y el enfoque sofisticado de su nuevo servicio.

PUEDES VER: Melissa Klug sorprende al 'rogarle' a Jefferson Farfán mayor presencia en la vida de su hijo: 'Para que lo ayude y motive'

lr.pe

Geni Alves y su vida llena de polémicas en 'Chollywood'

Durante los años 2000 y 2010, Geni Alves fue una figura habitual en los programas de entretenimiento, tanto por su participación en reality shows como por sus escándalos amorosos. Uno de los episodios más recordados fue su enfrentamiento con Susy Díaz, en pleno cumpleaños de la excongresista, donde fue sorprendida por las cámaras y terminó recibiendo un tortazo en el rostro, en una escena que dio la vuelta en todos los medios.

Otro de los momentos más controversiales fue su relación con el exfutbolista José Luis ‘Puma’ Carranza. El escándalo estalló cuando la esposa del deportista la confrontó públicamente tras difundirse imágenes de ambos. A raíz de esa exposición mediática, Geni fue blanco de críticas y enfrentó incluso problemas migratorios, llegando al borde de la deportación.

Pese a las polémicas, supo capitalizar su popularidad al incursionar en la música. Canciones como 'Sabes qué pasa' y 'Fanfarronero' le permitieron mantenerse vigente por un tiempo, mientras intentaba equilibrar su carrera con su rol como madre.

PUEDES VER: María Fe Saldaña deja inesperado mensaje poco antes de conocerse que la 'prima' de Josimar estaría embarazada del cantante

lr.pe

El arrepentimiento de Geni Alves tras escándalos en TV peruana

Con el paso de los años, Geni Alves ha reconocido públicamente que lamenta muchos de los episodios que vivió en la televisión peruana. En declaraciones pasadas, expresó su deseo de haber manejado de forma diferente su vida pública. “Si yo pudiera retroceder el tiempo y quitar esos escándalos, lo haría”, afirmó con sinceridad.

En la actualidad, se encuentra enfocada en su bienestar personal y familiar. “Estoy contenta. Ya he empezado a viajar. Fui al norte haciendo fotos y videos. Me he dedicado a cuidar mi salud y a pasar más tiempo con mi hijo”, comentó en una entrevista.

