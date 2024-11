El fenómeno del k-pop continúa su expansión global, y ahora es el turno de Stray Kids de conquistar Lima con su 'dominATE World Tour 2025'. La boyband surcoreana, formada en 2017 bajo la agencia JYP Entertainment, ha roto barreras culturales y se ha ganado una base de seguidores leales en todo el mundo. Con éxitos como 'God’s Menu', 'Back Door' y 'Maniac', Stray Kids ha logrado posicionarse como una de las agrupaciones más relevantes del género, y su concierto en Lima el 9 de abril de 2025 promete ser una experiencia memorable para todos los fans peruanos.

El evento se llevará a cabo en el Estadio San Marcos, un lugar emblemático de la capital, y además de su presentación en Perú, la banda también recorrerá otros países de Latinoamérica como Chile, Brasil y México. Sin embargo, entre la euforia de los seguidores, destaca la pregunta: ¿cuál es el precio de la entrada más cara y qué beneficios exclusivos ofrecen los paquetes VIP para este concierto?

¿Cuál es la entrada más cara para el concierto de Stray Kids en Lima?

La entrada más costosa para el concierto de Stray Kids en Lima es el paquete VIP, que incluye una serie de beneficios especiales para quienes deseen una experiencia más exclusiva. Este paquete tiene un precio de S/ 2,163.50, lo que representa una opción de alto valor para los fans más comprometidos. Si bien los precios para otras ubicaciones son considerablemente más bajos, el paquete VIP se distingue por ofrecer acceso privilegiado y momentos únicos que no estarán disponibles para los asistentes con entradas generales.

Beneficio exclusivo para el show de Stray Kids en Lima. Foto: Ticketmaster

¿Qué beneficios incluye el paquete vip de Stray Kids?

El paquete VIP de Stray Kids ofrece una serie de experiencias diseñadas para crear una conexión más cercana entre los fans y los miembros de la banda. A continuación, se detallan los beneficios incluidos en esta opción exclusiva: Acceso a Cancha 1 y Fast Pass: Los poseedores de este paquete tendrán acceso prioritario a la zona más cercana al escenario, conocida como Cancha 1, además de un Fast Pass para evitar largas colas y facilitar su ingreso rápido al recinto.

Soundcheck: Los fans podrán asistir a la prueba de sonido previa al concierto, donde podrán ver a la banda en acción, desde las prácticas vocales hasta la coreografía.

Artículo VIP exclusivo: Se entregará un artículo exclusivo de la banda, que podría ser photocards o algún otro objeto de colección limitado.

Credencial VIP y lanyard: Los asistentes recibirán una credencial y un lanyard especial como recordatorio de su experiencia única.

Acceso anticipado a la tienda de merchandising: El paquete VIP permite un acceso preferencial a la tienda oficial para adquirir productos exclusivos antes que el resto del público.

Ingreso temprano al estadio: Los poseedores del paquete podrán ingresar al estadio antes de que se abran las puertas para el público general, asegurando un buen lugar.

Check-in VIP con el staff: Un proceso de ingreso personalizado, asistido por el personal del evento, para agilizar el acceso al recinto y evitar congestiones.

¿Cuándo y dónde comprar entradas para el concierto de Stray Kids en Lima?

Las entradas para el concierto de Stray Kids en Lima estarán disponibles a través de la plataforma Ticketmaster. La preventa exclusiva comenzó el miércoles 20 de noviembre a las 10:00 a.m., y se extenderá hasta el jueves 21 de noviembre a las 11:59 p.m. Para aquellos que no hayan podido adquirir sus entradas durante la preventa, la venta general comenzará el viernes 22 de noviembre a las 10:00 a.m., lo que permitirá a todos los fans asegurar su lugar en este tan esperado evento.