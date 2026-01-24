Los Prisioneros regresan a Lima el 25 de abril con un concierto en el Centro de Convenciones Scencia, liderados por Miguel Tapia. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Los Prisioneros regresan a Lima el 25 de abril con un concierto en el Centro de Convenciones Scencia, liderados por Miguel Tapia. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Los grandes éxitos de Los Prisioneros, uno de los grupos de rock más importantes de Latinoamérica, sonarán nuevamente en nuestra capital gracias a Miguel Tapia, el encargado actual de conservar el legado de esta agrupación chilena. El concierto está programado para el próximo sábado 25 de abril en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina.

El regreso de Los Prisioneros a Lima marca una emocionante oportunidad para que el público peruano reviva los inmortales clásicos que han resonado en generaciones y disfrute de la energía única que caracteriza a esta influyente agrupación. Las entradas saldrán a la venta a través de Uneticket este viernes 30 de enero con una preventa exclusiva para los clientes del BBVA el miércoles 28 y jueves 29.

TE RECOMENDAMOS LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Miguel Tapia trae a Lima los éxitos de Los Prisioneros



Miguel Tapia, baterista histórico y miembro original de Los Prisioneros junto con Jorge González y Claudio Nerea, promete un concierto inolvidable para los fanáticos de esta emblemática banda chilena. No faltarán himnos generacionales como ‘El baile de los que sobran’, ‘Sexo’, ‘Por qué no se van’, ‘We are sudamerican rockers’, ‘Tren al sur’, ‘Estrechez de corazón’, entre otras.

Actualmente, Los Prisioneros está integrada por Miguel Tapia en voces y percusión; su hijo de 24 años, Amaru, en la batería; Marcelo Soto, en la guitarra; Sergio ‘Coti’ Badilla, en teclados y secuenciadores; y Alexis Bugueño, en el bajo.

Trayectoria de Los Prisioneros



Desde su formación en 1983, Los Prisioneros se consolidaron como un referente clave del rock en español, destacándose por letras cargadas de crítica social y política que marcaron profundamente a la cultura latinoamericana. Miguel Tapia, uno de los fundadores de la banda, desempeñó un papel esencial en la creación de su estilo único, llevando mensajes de lucha y esperanza a través de la música.

Aunque el grupo se disolvió oficialmente en 2006, su impacto en la escena musical de América Latina perdura. Tras la separación, y luego de incursionar en proyectos individuales, algunos de sus miembros, como Tapia, han vuelto a los escenarios para mantener viva la esencia y el legado de Los Prisioneros.

