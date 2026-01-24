HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Los Prisioneros, banda ícono del rock latinoamericano, regresa a Lima de la mano de Miguel Tapia: fecha, lugar y entradas

Los Prisioneros regresan a Lima este 2026 con un concierto de nostalgia pura, liderados por Miguel Tapia. Revive sus clásicos inolvidables como  ‘El baile de los que sobran’, ‘Tren al sur’, ‘Estrechez de corazón’, entre otras.

Los Prisioneros regresan a Lima el 25 de abril con un concierto en el Centro de Convenciones Scencia, liderados por Miguel Tapia. Foto: difusión.
Los Prisioneros regresan a Lima el 25 de abril con un concierto en el Centro de Convenciones Scencia, liderados por Miguel Tapia. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Los grandes éxitos de Los Prisioneros, uno de los grupos de rock más importantes de Latinoamérica, sonarán nuevamente en nuestra capital gracias a Miguel Tapia, el encargado actual de conservar el legado de esta agrupación chilena. El concierto está programado para el próximo sábado 25 de abril en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina.

El regreso de Los Prisioneros a Lima marca una emocionante oportunidad para que el público peruano reviva los inmortales clásicos que han resonado en generaciones y disfrute de la energía única que caracteriza a esta influyente agrupación. Las entradas saldrán a la venta a través de Uneticket este viernes 30 de enero con una preventa exclusiva para los clientes del BBVA el miércoles 28 y jueves 29.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Renzo Palacios y Lucho Granda, cantantes de Agua Marina, anuncian concierto en Lima: 'Vamos a pasar una noche increíble'

lr.pe

Miguel Tapia trae a Lima los éxitos de Los Prisioneros

Miguel Tapia, baterista histórico y miembro original de Los Prisioneros junto con Jorge González y Claudio Nerea, promete un concierto inolvidable para los fanáticos de esta emblemática banda chilena. No faltarán himnos generacionales como ‘El baile de los que sobran’, ‘Sexo’, ‘Por qué no se van’, ‘We are sudamerican rockers’, ‘Tren al sur’, ‘Estrechez de corazón’, entre otras.

Actualmente, Los Prisioneros está integrada por Miguel Tapia en voces y percusión; su hijo de 24 años, Amaru, en la batería; Marcelo Soto, en la guitarra; Sergio ‘Coti’ Badilla, en teclados y secuenciadores; y Alexis Bugueño, en el bajo.

PUEDES VER: Antología, ícono de la música andina, ofrecerá triple concierto en el Teatro Municipal de Lima por el Día de San Valentín

lr.pe

Trayectoria de Los Prisioneros

Desde su formación en 1983, Los Prisioneros se consolidaron como un referente clave del rock en español, destacándose por letras cargadas de crítica social y política que marcaron profundamente a la cultura latinoamericana. Miguel Tapia, uno de los fundadores de la banda, desempeñó un papel esencial en la creación de su estilo único, llevando mensajes de lucha y esperanza a través de la música.

Aunque el grupo se disolvió oficialmente en 2006, su impacto en la escena musical de América Latina perdura. Tras la separación, y luego de incursionar en proyectos individuales, algunos de sus miembros, como Tapia, han vuelto a los escenarios para mantener viva la esencia y el legado de Los Prisioneros.

Notas relacionadas
Estos serían los precios para ver a BTS en Perú 2026: ¿cuánto costará cada zona?

Estos serían los precios para ver a BTS en Perú 2026: ¿cuánto costará cada zona?

LEER MÁS
Entradas para BTS en Perú 2026: precios oficiales, zonas y fechas confirmadas

Entradas para BTS en Perú 2026: precios oficiales, zonas y fechas confirmadas

LEER MÁS
Estos son los precios para BTS en México 2026: el boleto más caro costaría más de 1.000 dólares

Estos son los precios para BTS en México 2026: el boleto más caro costaría más de 1.000 dólares

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas y dónde comprar entradas para BTS, Alejandro Sanz y más famosos internacionales

Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas y dónde comprar entradas para BTS, Alejandro Sanz y más famosos internacionales

LEER MÁS
De cantar para 50 personas a brillar como artista tunantero: la inspiradora carrera de Mao Cuyubamba

De cantar para 50 personas a brillar como artista tunantero: la inspiradora carrera de Mao Cuyubamba

LEER MÁS
Austria 05, el nuevo supergrupo del punk rock peruano, presentará los primeros temas de su disco ‘Ruido en la Memoria’

Austria 05, el nuevo supergrupo del punk rock peruano, presentará los primeros temas de su disco ‘Ruido en la Memoria’

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Entretenimiento

Leonel García y Noel Schajris regresan con Sin Bandera y presentan ‘Qué culpa tiene ella’, adelanto de su nuevo álbum previo a su gira 2026

Harry Styles anuncia estreno de ‘Aperture’, primer single de su nuevo álbum, ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’

Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas y dónde comprar entradas para BTS, Alejandro Sanz y más famosos internacionales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025