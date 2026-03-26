Luis Alonso Bustíos, exintegrante de 'Esto es guerra', atraviesa momentos difíciles tras anunciar la muerte de su hermana mayor. Según su comunicado compartido en redes sociales, la familiar de la recordada figura de Los Leones falleció a causa de un accidente en el que también se encontraban sus amigas, y una de ellas permanece en UCI.

“Debo admitir que estos han sido los días más difíciles de mi vida. Tener que asimilar que ya no podré llamarte por videollamada en cualquier momento, aunque sea para hablar un ratito, tener que entender que no podré apachurrarte ni darte esos besos en la frente sin ningún motivo. Fuiste el equilibrio de la familia, la que siempre mantenía a todos unidos”, escribió en un inicio de su extenso mensaje el modelo adjuntando fotografías junto a su familiar.

Publicación de Luis Bustíos anunciando la muerte de su hermana. Foto: Instagram.

Exintegrante de 'Esto es guerra' Luis Bustíos pide ayuda para las sobrevivientes

En otra publicación, Luis Bustíos relató que su hermana perdió la vida en un accidente y que algunas amigas de ella lograron sobrevivir; sin embargo, una se encuentra luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Por esa razón, pidió a sus seguidores que colaboren con una colecta para apoyarla en su recuperación.

“A continuación, te presentaré a Rayza, estuvo con mi hermana en el accidente. Es parte de nuestra familia y hoy está luchando por su vida. Se encuentra en UCI y necesita varias operaciones, por eso se está realizando una colecta. No solo partió mi hermana, la hermana de Rayza también. Les pido de corazón que puedan compartir este mensaje y el flyer, y si está en sus manos, apoyar con lo que puedan. Gracias de verdad”, compartió Bustíos.