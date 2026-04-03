El cantante peruano Ezio Oliva decidió dar un giro importante en su vida al mudarse a España junto a su esposa Karen Schwarz y sus hijas, con el objetivo de perseguir sus sueños. La noticia generó diversas reacciones en redes sociales, entre ellas la del reconocido artista Gian Marco Zignago, quien no dudó en expresar su admiración por la decisión.

“¡Bravo! Hacer maletas es uno de los actos más valientes que una persona puede realizar: atreverse, perder el miedo”, escribió, destacando el valor del exvocalista de Adammo. La respuesta de Ezio Oliva no tardó en llegar, evidenciando la cercanía entre ambos artistas. “Te quiero hermano, gracias por todas esas conversaciones”, expresó.

Mensaje de Gian Marco a Ezio Oliva. Foto: Instagram

Gian Marco apoya a Ezio Oliva tras iniciar nueva vida con Karen Schwarz y sus hijas

A través de sus redes sociales, Ezio Oliva reveló una serie de fotografías familiares en las que se le ve rodeado de maletas, cajas y muebles provisionales tras iniciar una nueva vida lejos del Perú. “¿Quién dijo que cumplir tus sueños sería cómodo?”, escribió el artista, dejando en claro que este proceso implica sacrificios.

El mensaje de Gian Marco Zignago resaltó la valentía de dejar la zona de confort para apostar por nuevos objetivos. “Recuerdo nuestras conversaciones, Ezio querido, y no tienes una idea de lo orgulloso que estoy de ti y de tu familia. A seguir viviendo con todas las ganas del mundo”, añadió, reforzando su apoyo público.

Ezio Oliva muestra sus primeros días en España junto con su familia

Lejos de los lujos, Ezio Oliva evidenció que su prioridad es construir, paso a paso, una nueva etapa junto a Karen Schwarz y sus hijas. “Hoy nuestro comedor es una maleta, una caja y una mesita plegable”, reveló el cantante al dejar ver las condiciones iniciales de su nuevo hogar, en el que aún se encuentran adaptándose.

Además, reflexionó sobre el significado de este proceso: “Es ahí donde te das cuenta de que hay momentos en los que la incomodidad te muestra el verdadero significado de la vida… y todo lo que alguna vez parecía importante se vuelve casi irrelevante. Seguimos construyendo, paso a paso, con amor, con fe y con un sueño que cada día se siente más cerca”.