Espectáculos

Cuto Guadalupe celebra los 19 años de su hija y desata revuelo en redes sociales: “¿En qué momento creció tan rápido?”

“Mi hija adorada”, dedicó el exfutbolista Luis Cuto Guadalupe a su heredera Ariana Candela por su cumpleaños, junto a emotivas fotografías a su lado. 

Luis Cuto Guadalupe es padre de cinco hijos. Foto: Composición LR/Instagram.
Luis Cuto Guadalupe es padre de cinco hijos. Foto: Composición LR/Instagram.

Luis Guadalupe, conocido como Cuto, celebró el cumpleaños número 19 de su hija Ariana Candela, fruto de su relación con su exesposa Giselle Zapata. El exfutbolista compartió en redes sociales emotivas fotografías junto a su heredera, reflejando la buena química que entre ambos.

Además, le dedicó un breve, pero sincero mensaje por su onomástico. “Feliz cumpleaños Ariana Candela, mi hija adorada. Te amo. Dios te bendiga siempre” escribió el empresario culinario, acompañando su mensaje con emojis de manos en señal de oración.

PUEDES VER: Cuto Guadalupe llora al confesar que no ve a su hijo hace 18 años y expone la fuerte razón: “Ojalá pueda cumplirlo antes de partir de este mundo”

lr.pe

Usuarios sorprendidos por la hija de Luis Guadalupe

Luis Cuto Guadalupe compartió en Instagram imágenes donde se luce junto a su hija Ariana Candela, lo que generó gran sorpresa entre sus seguidores al notar lo rápido que ha crecido la adolescente. “¿En qué momento creció tan rápido?”, comentó un usuario en la caja de comentarios.

Muchos no tardaron en elogiar la belleza de la joven y dejaron mensajes cargados de cariño: “Qué guapa es cutito”, “Bien ahí suegro”, “Igualita a ti Luis”, “Felicidades a la sobrina”, “Bendiciones Cuto”, “Felicidades”, fueron alguna de las reacciones que recibió.

En entrevistas pasadas, Luis Guadalupe expresó su orgullo porque sus dos únicas hijas, Ariana y Cielo, mantiene una buena relación. Las jóvenes se conocieron personalmente recién en 2011, en Chiclayo, ya que Ariana había estado viviendo en España. “Para mí fue muy emotivo ver a mis hijas darse por primera vez un abrazo, hablarse con cariño y ese amor de dos hermanas sumidas en la emoción”, contó en ese entonces.

PUEDES VER: Cuto Guadalupe sorprende al hablar por primera vez sobre la liberación de su sobrino ‘Cri Cri’: “Es complicado”

lr.pe

¿Cuántas hijos tiene Luis Cuto Guadalupe?

Luis Cuto Guadalupe es padre de 5 hijos. El mayor es Luis, de 25 años, quien se dedica al modelaje y se volvió muy conocido por respaldar públicamente a su padre tras el ampay de Charlene Castro, esposa del exfutbolista.  

El segundo es Elías, de 21 años, quien vive en Bélgica. Recientemente, Cuto confesó entre lágrimas que no lo ve desde hace 18 años, pues mantienen una relación distante. La tercera es Ariana Candela, seguida por Cielo, de 15 años. Finalmente, el menor de la familia es Leo, de 10 años.

