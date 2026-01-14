HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Piero Arenas revela por primera vez por qué terminó su romance con Ducelia Echevarría: “Salió en un ampay. Me dolió bastante”

Durante una transmisión en TikTok, Piero Arenas cuenta que la infidelidad de Ducelia Echevarría fue la causa de su separación, tras ser visto con otro chico. Revela que el evento le causó gran dolor.

Piero Arenas y Ducelia Echevarría fueron captados saliendo de un hotel en verano de 2023, lo que desató rumores de una breve relación. En 2026, Arenas aclara la razón de su ruptura.
Piero Arenas y Ducelia Echevarría fueron captados saliendo de un hotel en verano de 2023, lo que desató rumores de una breve relación. En 2026, Arenas aclara la razón de su ruptura. | Fotos: Instagram.

En el verano de 2023, Piero Arenas y Ducelia Echevarría fueron captados por las cámaras de ‘Amor y fuego’ saliendo de un hotel de la avenida Arequipa luego de haber pasado la noche juntos. Desde entonces, se especuló que los entonces integrantes de ‘Esto es guerra’ tuvieron una relación, que habría durado pocas semanas. Sobre la razón de la ruptura, se dijeron muchas cosas. Sin embargo, recién en este 2026 el joven influencer decidió aclarar qué sucedió entre ellos.

Durante una transmisión por TikTok, una usuaria le preguntó por qué terminó su relación con Ducelia Echevarría. Después de tomarse unos segundos, Piero Paolo Arenas Torres contó en qué circunstancias se dio la ruptura de su romance con la joven de Pozuzo, hecho que le afectó mucho.

PUEDES VER: Ducelia Echevarría se quiebra al confesar que no quería ser Miss Perú y revela cuál era su verdadero sueño: “No me inspira intentarlo”

lr.pe

Piero Arenas expone a Ducelia Echevarría

De acuerdo a la versión de Piero Arenas, Ducelia Echevarría no respetó su relación y lo traicionó, mientras él había viajado a Chiclayo para cumplir con una presentación. “Ella salió en un ampay con otro chico. La verdad, me dolió bastante. Sufría”, declaró el norteño, dejando atónita a su interlocutora.

Segundos después, Arenas confesó que, tras ver las comprometedoras imágenes con otra persona, él decidió poner punto final a la unión. “Bueno, no me quedó de otra… tuve que terminar la relación”, añadió Piero, quien atinó por simular un llanto.

Cabe recordar que en marzo de 2023, ‘Amor y fuego’ compartió imágenes de Ducelia, donde se le ve muy contenta en una discoteca bailando con un misterioso galán, con quien  termina dándose un beso. Esto generó las especulaciones de una infidelidad, pues se desconocía que Echevarría había terminado su relación con Piero.

Por otro lado, en agosto de 2023, Ducelia Echevarría tocó el tema en ‘América hoy’ y aseguró que las cosas con Piero Arenas no funcionaron por ciertas conductas del chiclayano. “Hay actitudes y comportamientos de algunas personas que no me gustan (...) no funcionó el colágeno y punto”, dijo aquella vez.

