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Manolo Rojas HOY EN VIVO: qué le pasó, de qué murió, despedida y últimas noticias sobre el fallecimiento del reconocido actor cómico

El destacado actor cómico Manolo Rojas falleció a los 63 años. Su emotiva despedida se dará el sábado 28 de marzo en el Gran Teatro Nacional, donde sus compañeros llegan para darle el último adiós.

Manolo Rojas deja un gran legado en la comicidad peruana. Créditos: Grecia Infante / URPI-LR:
Manolo Rojas deja un gran legado en la comicidad peruana. Créditos: Grecia Infante / URPI-LR:

En un hecho que consternó a toda la comunidad artística del Perú, Manolo Rojas falleció a los 63 años en las afueras de su domicilio ubicado en La Victoria, dentro de su camioneta. Al enterarse de la noticia, familiares del ahora exintegrante de 'El reventonazo de la Chola' protagonizaron escenas de tristeza y mucho dolor. En redes sociales, sus amigos y colegas lo despidieron con emotivos mensajes que hacen notar todo el cariño que le tenían al humorista.

Los restos de Rojas serán velados la tarde del sábado 28 de marzo en el Gran Teatro Nacional. Hasta el momento, la hija del recordado cómico llegó al lugar acompañada de sus familiares.

PUEDES VER: Manolo Rojas murió: Ernesto Pimentel, Fernando Armas y más personajes de la farándula nacional le dan el último adiós al cómico

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Manolo Rojas murió: últimas noticas del fallecimiento del actor cómico

12:40
28/3/2026

Féretro de Manolo Rojas llega al Gran Teatro Nacional

Manolo Rojas falleció a los 63 años. Sus restos serán velados en el Gran Teatro Nacional, a donde solo hace unos minutos llegó su féretro.

Manolo Rojas falleció: ¿de qué murió el actor cómico?

En un primer momento, las informaciones sobre el fallecimiento de Manolo Rojas señalaban que habría sufrido un paro cardíaco. Durante la madrugada del 28 de marzo, su hermano Jaime indicó que la causa había sido un infarto. Sin embargo, más adelante, 'América Noticias' informó que la muerte del artista ocurrió por motivos naturales.

Asimismo, el informativo detalló que el humorista padecía de hígado graso y presión arterial alta. También se conoció que, tiempo atrás, le habían detectado diabetes. Pese a ello, en su etapa más reciente había realizado cambios importantes en su rutina: se ejercitaba de manera constante, cuidaba su alimentación y había dejado de beber alcohol.

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