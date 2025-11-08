La cantante peruana Wendy Sulca y la banda colombiana Aterciopelados estrenaron "El futuro es ya", una canción que combina lo andino y lo amazónico en una propuesta musical que invita a reflexionar sobre la actual crisis climática. La propuesta musical se encuentra disponible en el canal de YouTube de ambos artistas.

La pieza, que denuncia el descontrolado cambio en los patrones de temperatura y clima del planeta, fue producida por NTV Música (Perú) en colaboración con Velouria Media (Colombia). También fue escrita y producida por Héctor Buitrago, integrante de los intérpretes de 'Bolera falaz"'.

¿Qué temas toca la colaboración entre Wendy Sulca y Aterciopelados?

En la canción se lucen las voces de Andrea Echeverri, líder de Aterciopelados, y Wendy Sulca, quien es conocida internacionalmente por éxitos como "Cerveza, cerveza" y "La tetita".

La cumbia amazónica resalta la conexión entre el arte y la naturaleza, y tomó inspiración de la campaña "El tiempo se acaba, el futuro es ya", campaña impulsada por Latinidad, Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática. Además, el sencillo sirve como antesala de la COP30, conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

La selva peruana como protagonista en la colaboración de Wendy Sulca y Aterciopelados

La portada del sencillo incluye una fotografía de la selva peruana, realizada por Emmanuel Dyan. También, la carátula fue creada por la artista colombiana Mariana Cuartas Camacho, y en ella se observa un reloj de arena que encierra la flora y fauna sudamericana, simbolizando la urgencia de actuar frente al cambio climático.

Por su parte, el videoclip de "El futuro es ya" celebra los elementos simbólicos de la selva amazónica y sus colores. Un despliegue de la diversidad cultural y ecológica. El sencillo se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.