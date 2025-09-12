Pancho Rodríguez se quiebra por emotivo reencuentro con su hija que llegó a Perú: "Mi reina hermosa"

Pancho Rodríguez, integrante de 'Esto es guerra', no pudo contener las lágrimas al vivir un emotivo reencuentro con su hija Rafaella, quien llegó desde Chile a Lima para pasar unas cortas vacaciones a su lado. El chico reality compartió imágenes del momento en sus redes sociales, en el que se le ve profundamente conmovido y feliz de volver a abrazar a su pequeña.

“Mi reina hermosa, por eso estoy tratando de estar 100. Llego a la casa, la lleno de besos y me desconecto un poquitito. A disfrutarla”, expresó Rodríguez en declaraciones para el programa 'Más Espectáculos', dejando en claro la importancia que tienen sus hijas en su vida pese a sus múltiples compromisos laborales.

Pancho Rodríguez tiene emotivo reencuentro con su hija de 12 años

La llegada de Rafaella, de 12 años, fue captada en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, donde Pancho Rodríguez esperó con ansias a que apareciera por la puerta de llegadas internacionales. En las imágenes difundidas en su cuenta de Instagram, se observa a la menor corriendo hacia su padre para fundirse en un fuerte abrazo, mientras él la llenaba de besos y lágrimas de emoción.

El chileno, quien ha construido gran parte de su carrera televisiva en Perú, mantiene un vínculo muy cercano con sus dos hijas, Pascal y Rafaella. Siempre ha procurado aprovechar cada espacio libre de su agenda para viajar con ellas o compartir tiempo de calidad en Lima.

En esta ocasión, será Rafaella quien lo acompañe durante dos semanas en la capital, lo que representa una oportunidad especial para fortalecer su relación. “Tuve que ponerme lentes porque mis ojos estaban (emoji lloroso)”, confesó en una de sus historias de Instagram, mostrando la emoción que le genera reencontrarse con su hija después de varios meses separados.

¿Quién sería la pareja de Pancho Rodríguez?

Pancho Rodríguez estaría viviendo una nueva etapa en el terreno sentimental. El programa 'Amor y fuego' difundió imágenes en las que el integrante de Esto es Guerra aparece celebrando una fecha especial junto a Vivian Gonzáles, odontóloga y modelo, con quien se le ha relacionado sentimentalmente. Esta sería la primera relación formal conocida del chileno tras su ruptura con Tepha Loza en 2021 y sus breves vínculos con Cristina Pichari y la cantante Yahaira Plasencia. En las instantáneas compartidas por Gonzáles el 24 de julio, día de su cumpleaños, se ve a Pancho abrazándola por la cintura, besándole la mejilla y sonriendo a su lado, mientras ella lo etiquetaba con un corazón en la publicación.

Los rumores aumentaron cuando se difundió un clip de la celebración, donde ambos intercambian sonrisas cómplices y se hablan al oído durante el canto de cumpleaños. Además, la joven acompañó una de sus publicaciones con la frase: “Segundo cumple contigo”, lo que dejaría entrever que su relación con el chico reality no sería reciente, sino que ya tendrían un tiempo compartiendo juntos. Estos gestos han alimentado las especulaciones de que Pancho Rodríguez tendría una nueva pareja lejos de las cámaras de televisión.