HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Perú vs Senegal EN VIVO HOY por amistoso internacional
Perú vs Senegal EN VIVO HOY por amistoso internacional     Perú vs Senegal EN VIVO HOY por amistoso internacional     Perú vs Senegal EN VIVO HOY por amistoso internacional     
Espectáculos

Manolo Rojas murió: Ernesto Pimentel, Fernando Armas y más personajes de la farándula nacional le dan el último adiós al cómico

La muerte de Manolo Rojas ha causado conmoción en la farándula peruana. Actores, cantantes y colegas del mundo del humor expresan su tristeza y recuerdan su legado como comediante y ser humano.

Manolo Rojas fue una de las figuras más queridas del humor nacional.
Manolo Rojas fue una de las figuras más queridas del humor nacional. | Foto: composición LR/Instagram

La muerte de Manolo Rojas no solo ha conmovido a sus familiares y seguidores; también ha generado una ola de reacciones en la farándula nacional. Actores, cantantes y colegas del humor se volcaron a las redes sociales para expresar su tristeza y recordar al comediante no solo como un referente de la televisión peruana, sino también como un excelente ser humano. Ernesto Pimentel, Fernando Armas, Melcochita, Lucy Bacigalupo y más comparten su pesar por la pronta partida del entrañable cómico y se unen a su familia en el dolor.

La noche del 27 de marzo de 2026, Rojas fue hallado inconsciente en la entrada de su vivienda. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo y trasladarlo a un hospital en automóvil, nada se pudo hacer, pues ya no presentaba signos vitales. Horas después, tras los informes preliminares y las declaraciones de su hermano sobre un infarto como la causa del fallecimiento, ‘América Noticias’ confirmó que su partida se dio por causas naturales.

PUEDES VER: ¿De qué murió Manolo Rojas?: todo lo que se sabe sobre el fallecimiento del querido actor cómico peruano

lr.pe

Ernesto Pimentel y Fernando Armas le dicen adiós a Manolo Rojas

Ernesto Pimentel recordó a Manolo Rojas no solo como colega en programas como ‘El Reventonazo de la Chola’, sino también como parte de su familia. El presentador fue uno de los primeros en llegar a la vivienda del comediante durante la madrugada del 28 de marzo, donde acompañó y consoló a los deudos en medio del dolor. Además, Pimentel compartió en sus redes sociales una fotografía del humorista y calificó la fecha como “la noche más triste”, reflejando la profunda conmoción que generó la partida del querido cómico.

Ernesto Pimentel publicó imagen de Manolo Rojas en el escenario

Ernesto Pimentel publicó imagen de Manolo Rojas en el escenario. Foto: Ernesto Pimentel

Fernando Armas recurrió a X apenas conoció la noticia. En su mensaje, el humorista recordó la cercanía que mantenía con Manolo y le garantizó que siempre lo tendría presente. “Todas las semanas nos abrazábamos y nos saludábamos con mucho cariño. Me acabo de enterar y no lo podía creer. Manolo Rojas, aún quedaba muchas risas y canciones por dar, hermano. Vuela muy alto y siempre estarás en mi corazón, mi brother”, escribió.

PUEDES VER: Ruby Rojas, hija de Manolo Rojas, comparte sentida despedida tras el fallecimiento del actor cómico a los 63 años: "Te amo"

lr.pe

Melcochita, Patricia Alquinta, Fernando Llanos y más se despiden de Manolo Rojas

Por su parte, Fernando Llanos le dedicó a Manolo Rojas un video de despedida, acompañando la grabación con un mensaje en el que destacó su impecable trayectoria en el humor peruano. “Partió a brillar al cielo. Más de 35 años de carrera regalando sonrisas a los peruanos son el legado de uno de los más grandes de la comicidad en nuestro país. Gracias por tantas alegrías, hermano Manolo.

Pablo Villanueva ‘Melcochita’, otra figura cercana al querido ‘Manolito’, publicó una imagen en la que ambos comparten un gran momento juntos y le dijo adiós con sentidas palabras. “Con mucho dolor, te despido, Manolo Rojas. Mi hermano del alma, mi amigo, tantos años, tantas anécdotas, tanto compartir, ahora estás en el cielo. Descansa en paz, mi hermano, mis condolencias para toda la familia. Estoy con un dolor profundo, hasta siempre, mi hermanito”, manifestó.

Melcochita junto a su gran amigo Manolo Rojas

Melcochita junto a su gran amigo Manolo Rojas. Foto: Ernesto Pimentel

Otras figuras de la farándula nacional que se sumaron al dolor por esta pérdida repentina fueron Andrés Vílchez, Lucy Bacigalupo, Daysi Ontaneda, Maricarmen Marín, Mónica Cabrejos, Caribeños de Guadalupe, La Bella Luz, Armonía 10 y Patricia Alquinta. En particular, esta última, con quien compartió escenas en el recordado sketch de ‘Las vecinas’ en ‘Risas y salsas’, rompió en llanto al pronunciarse a través de llamada telefónica en programas de América Televisión ante la partida de su querido amigo. “Este es un momento muy difícil para todos los que conocemos a Manolo. Estaba hablando con Hernán (Vidaurre) y no lo entendemos. Es un momento muy difícil para mí, para todos sus amigos”, declaró.

Notas relacionadas
Ruby Rojas, hija de Manolo Rojas, comparte sentida despedida tras el fallecimiento del actor cómico a los 63 años: "Te amo"

Ruby Rojas, hija de Manolo Rojas, comparte sentida despedida tras el fallecimiento del actor cómico a los 63 años: "Te amo"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas?: todo lo que se sabe sobre el fallecimiento del querido actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas?: todo lo que se sabe sobre el fallecimiento del querido actor cómico peruano

LEER MÁS
¿A qué se dedica Ruby Rojas, la hija del comediante Manolo Rojas?

¿A qué se dedica Ruby Rojas, la hija del comediante Manolo Rojas?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿De qué murió Manolo Rojas?: todo lo que se sabe sobre el fallecimiento del querido actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas?: todo lo que se sabe sobre el fallecimiento del querido actor cómico peruano

LEER MÁS
¡La comicidad peruana de luto! Muere Manolo Rojas, actor cómico peruano, a los 63 años

¡La comicidad peruana de luto! Muere Manolo Rojas, actor cómico peruano, a los 63 años

LEER MÁS
Korina Rivadeneira habla por primera vez tras rumores de ruptura con Mario Hart: “La mayoría de especulaciones no han sido ciertas”

Korina Rivadeneira habla por primera vez tras rumores de ruptura con Mario Hart: “La mayoría de especulaciones no han sido ciertas”

LEER MÁS
Paul Michael termina su relación con Pamela López y ella rompe en llanto: “Ni el cacas (Cueva) se atrevería a tanto”

Paul Michael termina su relación con Pamela López y ella rompe en llanto: “Ni el cacas (Cueva) se atrevería a tanto”

LEER MÁS
Ruby Rojas, hija de Manolo Rojas, comparte sentida despedida tras el fallecimiento del actor cómico a los 63 años: "Te amo"

Ruby Rojas, hija de Manolo Rojas, comparte sentida despedida tras el fallecimiento del actor cómico a los 63 años: "Te amo"

LEER MÁS
Lorena Caravedo cuenta las dificultades que enfrentó al mudarse a Canadá tras dejar Perú y la televisión: "Es carísimo"

Lorena Caravedo cuenta las dificultades que enfrentó al mudarse a Canadá tras dejar Perú y la televisión: "Es carísimo"

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manolo Rojas murió: Ernesto Pimentel, Fernando Armas y más personajes de la farándula nacional le dan el último adiós al cómico

Irán asegura haber atacado un buque de apoyo militar estadounidense en Omán con misiles de la Guardia Revolucionaria

La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

Espectáculos

¡La comicidad peruana de luto! Muere Manolo Rojas, actor cómico peruano, a los 63 años

La Granja VIP: cómo votar y link oficial para salvar a tu nominado favorito

Ruby Rojas, hija de Manolo Rojas, comparte sentida despedida tras el fallecimiento del actor cómico a los 63 años: "Te amo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresarios: “No estamos escuchando visión de futuro en los debates presidenciales”

“En los programas de gobierno no se ve casi nada sobre los pueblos indígenas”

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025