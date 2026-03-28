La muerte de Manolo Rojas no solo ha conmovido a sus familiares y seguidores; también ha generado una ola de reacciones en la farándula nacional. Actores, cantantes y colegas del humor se volcaron a las redes sociales para expresar su tristeza y recordar al comediante no solo como un referente de la televisión peruana, sino también como un excelente ser humano. Ernesto Pimentel, Fernando Armas, Melcochita, Lucy Bacigalupo y más comparten su pesar por la pronta partida del entrañable cómico y se unen a su familia en el dolor.

La noche del 27 de marzo de 2026, Rojas fue hallado inconsciente en la entrada de su vivienda. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo y trasladarlo a un hospital en automóvil, nada se pudo hacer, pues ya no presentaba signos vitales. Horas después, tras los informes preliminares y las declaraciones de su hermano sobre un infarto como la causa del fallecimiento, ‘América Noticias’ confirmó que su partida se dio por causas naturales.

Ernesto Pimentel y Fernando Armas le dicen adiós a Manolo Rojas

Ernesto Pimentel recordó a Manolo Rojas no solo como colega en programas como ‘El Reventonazo de la Chola’, sino también como parte de su familia. El presentador fue uno de los primeros en llegar a la vivienda del comediante durante la madrugada del 28 de marzo, donde acompañó y consoló a los deudos en medio del dolor. Además, Pimentel compartió en sus redes sociales una fotografía del humorista y calificó la fecha como “la noche más triste”, reflejando la profunda conmoción que generó la partida del querido cómico.

Ernesto Pimentel publicó imagen de Manolo Rojas en el escenario. Foto: Ernesto Pimentel

Fernando Armas recurrió a X apenas conoció la noticia. En su mensaje, el humorista recordó la cercanía que mantenía con Manolo y le garantizó que siempre lo tendría presente. “Todas las semanas nos abrazábamos y nos saludábamos con mucho cariño. Me acabo de enterar y no lo podía creer. Manolo Rojas, aún quedaba muchas risas y canciones por dar, hermano. Vuela muy alto y siempre estarás en mi corazón, mi brother”, escribió.

Melcochita, Patricia Alquinta, Fernando Llanos y más se despiden de Manolo Rojas

Por su parte, Fernando Llanos le dedicó a Manolo Rojas un video de despedida, acompañando la grabación con un mensaje en el que destacó su impecable trayectoria en el humor peruano. “Partió a brillar al cielo. Más de 35 años de carrera regalando sonrisas a los peruanos son el legado de uno de los más grandes de la comicidad en nuestro país. Gracias por tantas alegrías, hermano Manolo.

Pablo Villanueva ‘Melcochita’, otra figura cercana al querido ‘Manolito’, publicó una imagen en la que ambos comparten un gran momento juntos y le dijo adiós con sentidas palabras. “Con mucho dolor, te despido, Manolo Rojas. Mi hermano del alma, mi amigo, tantos años, tantas anécdotas, tanto compartir, ahora estás en el cielo. Descansa en paz, mi hermano, mis condolencias para toda la familia. Estoy con un dolor profundo, hasta siempre, mi hermanito”, manifestó.

Melcochita junto a su gran amigo Manolo Rojas. Foto: Ernesto Pimentel

Otras figuras de la farándula nacional que se sumaron al dolor por esta pérdida repentina fueron Andrés Vílchez, Lucy Bacigalupo, Daysi Ontaneda, Maricarmen Marín, Mónica Cabrejos, Caribeños de Guadalupe, La Bella Luz, Armonía 10 y Patricia Alquinta. En particular, esta última, con quien compartió escenas en el recordado sketch de ‘Las vecinas’ en ‘Risas y salsas’, rompió en llanto al pronunciarse a través de llamada telefónica en programas de América Televisión ante la partida de su querido amigo. “Este es un momento muy difícil para todos los que conocemos a Manolo. Estaba hablando con Hernán (Vidaurre) y no lo entendemos. Es un momento muy difícil para mí, para todos sus amigos”, declaró.