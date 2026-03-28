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Espectáculos

Ruby Rojas, hija de Manolo Rojas, comparte sentida despedida tras el fallecimiento del actor cómico a los 63 años: "Te amo"

Ruby Rojas Alayo le da el último adiós a su padre. La repentina muerte del querido Manolo Rojas, a los 63 años, de edad ha consternado a familiares, fanáticos y personajes de la farándula nacional.

Manolo Rojas falleció el viernes 27 de marzo de 2026.
Manolo Rojas falleció el viernes 27 de marzo de 2026. | Foto: composición LR/Instagram

La muerte de Manolo Rojas ha consternado al Perú. A los 63 años, el actor cómico perdió la vida el viernes 27 de marzo de 2026 tras desvanecerse en la puerta de su vivienda ubicada en La Victoria. La noticia no solo impactó a la farándula nacional y al público, sino especialmente a la familia del querido artista, pues su partida fue repentina y por causas naturales, según confirmó ‘América Noticias’.

Tras el lamentable suceso, Allison, su hija, compartió a través de las redes sociales una sentida dedicatoria para Manolo, quien deja un vacío en el entretenimiento y en miles de personajes que siguieron su impecable trayectoria a través de programas como ‘Los Chistosos’ y ‘El Reventonazo de la Chola’.

PUEDES VER: Muere Manolo Rojas, actor cómico peruano, a los 63 años

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Hija de Manolo Rojas se despide del actor

El sábado 28 de marzo, horas después del fallecimiento de Manolo Rojas, Ruby Rojas Alayo, la hija del actor, acudió a las redes sociales para darle el adiós a su padre. En la publicación, compartió una foto junto al artista, en la que ambos lucen felices y evidencian una profunda cercanía. La imagen fue acompañada de un breve pero contundente “te amo”, que deja expreso el fuerte cariño que los unió.

Las reacciones a la dedicatoria no se hicieron esperar. Decenas de usuarios, entre seguidores y familiares, manifestaron sus condolencias y pesar por la pronta partida de una figura tan querida para su círculo más cercano y el ámbito del entretenimiento. “Uno de los mejores y reconocidos en Perú y el mundo el tío Manolo”, “ Sobrina querida, hasta ahora no lo puedo creer”, “Tu papá era un grande”, se puede leer en Instagram.

Hija de Manolo Rojas se despide del actor

Hija de Manolo Rojas se despide del actor. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: Jorge Benavides se despide de Manolo Rojas con emotivo mensaje en redes: "Siempre te recordaremos"

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Ministerio de Cultura brindaría homenaje a Manolo Rojas

Según confirmó Fernando Armas, gran amigo de Manolo Rojas, a ‘América Noticias’, la familia del destacado cómico está a la espera de que el Ministerio de Cultura confirme la realización de un homenaje. Se espera que los restos del artista sean velados en las instalaciones de la entidad en un espacio abierto al público, para que Manolo reciba el último adiós de las generaciones de fanáticos que lo siguieron.

De acuerdo con el noticiero, el cuerpo del actor actualmente se encuentra en su vivienda ubicada en Las Flores, zona residencial de San Juan de Lurigancho donde pasó gran parte de su vida antes de trasladarse a La Victoria.

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