La muerte de Manolo Rojas ha consternado al Perú. A los 63 años, el actor cómico perdió la vida el viernes 27 de marzo de 2026 tras desvanecerse en la puerta de su vivienda ubicada en La Victoria. La noticia no solo impactó a la farándula nacional y al público, sino especialmente a la familia del querido artista, pues su partida fue repentina y por causas naturales, según confirmó ‘América Noticias’.

Tras el lamentable suceso, Allison, su hija, compartió a través de las redes sociales una sentida dedicatoria para Manolo, quien deja un vacío en el entretenimiento y en miles de personajes que siguieron su impecable trayectoria a través de programas como ‘Los Chistosos’ y ‘El Reventonazo de la Chola’.

Hija de Manolo Rojas se despide del actor

El sábado 28 de marzo, horas después del fallecimiento de Manolo Rojas, Ruby Rojas Alayo, la hija del actor, acudió a las redes sociales para darle el adiós a su padre. En la publicación, compartió una foto junto al artista, en la que ambos lucen felices y evidencian una profunda cercanía. La imagen fue acompañada de un breve pero contundente “te amo”, que deja expreso el fuerte cariño que los unió.

Las reacciones a la dedicatoria no se hicieron esperar. Decenas de usuarios, entre seguidores y familiares, manifestaron sus condolencias y pesar por la pronta partida de una figura tan querida para su círculo más cercano y el ámbito del entretenimiento. “Uno de los mejores y reconocidos en Perú y el mundo el tío Manolo”, “ Sobrina querida, hasta ahora no lo puedo creer”, “Tu papá era un grande”, se puede leer en Instagram.

Hija de Manolo Rojas se despide del actor. Foto: captura Instagram

Ministerio de Cultura brindaría homenaje a Manolo Rojas

Según confirmó Fernando Armas, gran amigo de Manolo Rojas, a ‘América Noticias’, la familia del destacado cómico está a la espera de que el Ministerio de Cultura confirme la realización de un homenaje. Se espera que los restos del artista sean velados en las instalaciones de la entidad en un espacio abierto al público, para que Manolo reciba el último adiós de las generaciones de fanáticos que lo siguieron.

De acuerdo con el noticiero, el cuerpo del actor actualmente se encuentra en su vivienda ubicada en Las Flores, zona residencial de San Juan de Lurigancho donde pasó gran parte de su vida antes de trasladarse a La Victoria.