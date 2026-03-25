Revive la polémica en torno al comentario de Flavia López, modelo e integrante de ‘Esto es guerra’, sobre el cacao. En un reciente podcast, Samantha Quenedit, Miss Grand Ecuador 2025, se sinceró respecto a esta situación y afirmó que se trató de una total falta de respeto por parte de la representante peruana.

Aunque en el pasado se pronunció al lado de Flavia para tranquilizar a los fanáticos ante el revuelo generado durante el Miss Grand International 2025, hoy revela lo que realmente sintió cuando, mientras describía al chocolate ecuatoriano como el mejor del mundo en la cena del top 10 del Pre Arrival con Mr. Nawat, López la interrumpió para afirmar que el cacao era de Perú.

“Respiré, ignoré”: Samantha Quenedit sobre su reacción a comentario de Flavia López

Todo ocurrió en el podcast ‘Cuenta y exagera’ de EXA FM Ecuador, donde participó como invitada. Al hablar con satisfacción sobre su paso por el Miss Grand International, celebrado en octubre de 2025, Samantha no pudo evitar recordar el incidente del cacao como un suceso que marcó el inicio de su paso por el concurso de belleza.

Marco Guadalupe, Ale Coello y Adri Mancero, conductores del espacio, se emocionaron luego de escuchar la mención de la comunicadora e inmediatamente buscaron conocer más detalles, incluyendo cómo llegó a contenerse. Sobre esto último, Samantha reconoció: “Yo tampoco entiendo cómo lo hice. Solamente regresé y me quedé como ‘¿Es en serio?’. Respiré, ignoré. Unos meses después, Perú nos dio a nosotros el premio que tenemos el mejor cacao del mundo. Perú nos lo dio a nosotros, por ahí no fue”.

Miss Grand Ecuador califica como una falta de respeto la conducta de Flavia López

Más adelante, Adri Mancero le preguntó directamente a Quenedit cómo respondió a Flavia López tras su comentario y aseguró que, de haber estado en esa situación, sí habría reclamado. Aunque la reina de belleza admitió que prefirió restarle importancia al asunto, no dejó de pasar la oportunidad de poner en tela de juicio el comportamiento de la Miss Grand Perú 2025.

“Amo, yo quiero ser así. No, de hecho, yo ignoré su actitud en ese momento porque siento que fue para llamar su atención. No era su momento, ella ya había hablado, era el turno de Ecuador. Yo más bien lo vi como... sí, una falta de respeto total. Entonces la ignoré”, declaró.

En ese contexto, Samantha confesó que ella y Flavia se distanciaron luego del incidente, a pesar de que trataron de sostener su vínculo. “Después de eso, me di cuenta de que nuestra relación no iba muy bien. Por más que intentábamos estar bien, ya había lejanía entre nosotras. Para colmo, los países empezaron a pelearse por lo del cacao. Así que, al final, evité el problema, evité el lío y seguí”, precisó.

“¿Cuándo un peruano nos ha pedido disculpas?”: conductora ecuatoriana lanza comentario

La charla sobre el incidente del cacao en el Miss Grand International 2025 no quedó ahí. Al ser consultada por Adri Mancero si Flavia López le pidió disculpas, Samantha Quenedit confirmó con sus gestos que eso no sucedió. Tras ello, Adri Coello, la otra conductora de ‘Cuenta y exagera’, manifestó con convicción: “¿Disculpas de qué si ella estaba súper convencida de lo que dijo? ¿Cuándo un peruano nos ha pedido disculpas por adueñarse del cacao, de la salchipapa, del encebollado, del ceviche, de absolutamente todo? ¡De Julio Jaramillo!”.

La reina de belleza atinó a reírse de las palabras de Coello y a acompañarla enumerando lo que ella afirmaba, mientras que los otros presentes en el set también la respaldaban.

Finalmente, Quenedit dejó abierta la posibilidad de que Flavia López, quien se lesionó más adelante en el concurso, no haya actuado con mala intención, sino tal vez guiada por sus asesores para ganar notoriedad. En esa línea, admitió que lo ocurrido no solo impulsó a que Ecuador estuviera ante los ojos del mundo durante el certamen, sino que también fue un precedente importante para el lanzamiento de ‘Perreo y guaracha’, tema que creó con su hermano Alejandro y que presentó en la noche de talentos del Miss Grand International 2025.