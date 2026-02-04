Miss Perú-USA 2026, con Ariadna Vargas Llosa como una de sus candidatas, se realizará en el primer trimestre del año. | Foto: composición LR/Instagram

Miss Perú-USA 2026, con Ariadna Vargas Llosa como una de sus candidatas, se realizará en el primer trimestre del año. | Foto: composición LR/Instagram

El Miss Perú-USA 2026 continúa generando expectativa con la presentación de sus candidatas oficiales. Tras el anuncio de Adela Nicole Salas como la primera representante, este miércoles 4 de febrero se confirmó la participación de Ariadna Vargas Llosa, nieta del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La joven se suma al concurso de belleza con un perfil marcado por la moda, la cultura y el emprendimiento creativo.

El certamen, que se realizará en el primer trimestre del año, busca a la sucesora de Karla Bacigalupo, Miss Perú-USA 2025 y actual Miss Perú 2025. La inclusión de Ariadna en la lista de aspirantes ha despertado interés no solo por su trayectoria personal, sino también por su vínculo familiar con uno de los escritores peruanos más influyentes de la literatura hispanoamericana.

Ariadna Vargas Llosa confirmada como candidata del Miss Perú-USA 2026

La organización del Miss Perú-USA presentó oficialmente a Ariadna Vargas Llosa como la segunda candidata del concurso. En su perfil, se destacó su pasión por la moda y el diseño, además de su compromiso con la identidad cultural. Nacida en España e hija de padres peruanos, Ariadna ha residido en Dubái y Nueva York, ciudades que le han permitido consolidar una visión global y fortalecer su proyección internacional.

La candidata es fundadora de Beaustreet Shop, un concept store que celebra la artesanía y el valor de lo hecho a mano. A través de este proyecto, representa a artesanos de distintas partes del mundo y promueve un consumo más auténtico y responsable. Su propuesta refleja la búsqueda de un equilibrio entre tradición y modernidad, un sello que ahora llevará al escenario del Miss Perú-USA.

Miss Perú-USA 2026, con Ariadna Vargas Llosa como una de sus candidatas, se realizará en el primer trimestre del año. Foto: Instagram/Miss Perú-USA

Ariadna, nieta de Vargas Llosa, podría ser la sucesora de Karla Bacigalupo

La edición de este año del Miss Perú-USA, organización presidida por Jessica Newton y dirigida por Pao Maravi, será el escenario donde se elegirá a la sucesora de Karla Bacigalupo, quien en 2025 obtuvo el título del certamen y posteriormente fue coronada como Miss Perú, lo que la llevó a brillar en el Miss Universo. La expectativa es alta, pues el concurso de belleza busca mantener un legado de liderazgo y excelencia en sus representantes.

Un día antes del anuncio de Ariadna, el martes 3 de febrero, se presentó a Adela Nicole Salas como la primera candidata oficial. Nacida y criada en Queens, Nueva York, Salas cuenta con experiencia en certámenes internacionales, donde ha logrado posiciones destacadas. Con ambas candidatas confirmadas, el Miss Perú-USA 2026 se perfila como una edición marcada por la diversidad de perfiles y la proyección internacional de sus participantes.

Ariadna en los premios Influencia Hispana 2025, en España. La modelo recogió un premio póstumo otorgado a su abuelo, el escritor Mario Vargas Llosa. Foto: Fernando Junco Tellado

¿Quién es Ariadna Vargas Llosa, nieta de Mario Vargas Llosa y candidata del Miss Perú-USA 2026?

Ariadna es hija de Gonzalo Vargas Llosa, funcionario de ACNUR, y de Josefina Said. Forma parte de los seis nietos del Nobel Mario Vargas Llosa, quien falleció el 13 de abril de 2025, y ha crecido en un entorno multicultural que le permitió estudiar en internados suizos y, posteriormente, en universidades de Boston y Madrid. Su formación incluye Relaciones Públicas y un máster en Fashion Management, además de experiencias académicas en Ginebra que reforzaron su sensibilidad hacia la diversidad cultural.

Actualmente, Ariadna reside entre Dubái y Nueva York, donde desarrolla proyectos vinculados a la moda y al emprendimiento creativo. Su perfil combina raíces peruanas, trayectoria internacional y un compromiso con la preservación de tradiciones, lo que la convierte en una candidata con una propuesta distinta dentro del certamen.