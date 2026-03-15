HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026
Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     
EN VIVO

🔴 PREMIOS OSCAR 2026 EN VIVO: ALFOMBRA ROJA, CEREMONIA Y GANADORES | MINUTO A MINUTO | LA REPÚBLICA

Entretenimiento

Natalia Calmell del Solar, prima de Tatiana Calmell, gana el Miss Mesoamérica Internacional 2026 y consigue segunda corona para Perú

La artista Natalia, prima hermana de Tatiana Calmell del Solar, compartió emocionantes palabras tras coronarse como reina del Miss Mesoamérica Internacional 2026 este 14 de marzo.

Final del Miss Mesoamérica Internacional 2026 se celebró el 14 de marzo.
Final del Miss Mesoamérica Internacional 2026 se celebró el 14 de marzo. | Foto: composición LR/Instagram

Natalia Calmell del Solar se coronó como reina del Miss Mesoamérica Internacional 2026, certamen realizado en El Salvador que reunió a representantes de distintos países de América Latina y otras regiones invitadas. Desde su creación en 1991, este concurso ha sido una plataforma que combina belleza, cultura y preparación integral, con pruebas que incluyen pasarela, oratoria y trajes típicos.

La victoria de la peruana en la final, realizada este sábado 14 de marzo, marca un nuevo capítulo en la historia del país dentro de este evento, pues se trata de la segunda corona obtenida por Perú. La primera fue gracias a Maryori Morán Rodríguez, quien ganó en la edición del 2023.

TE RECOMENDAMOS

CASA 8 EN LA CARTA ASTRAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Ex Miss Perú radica en Dubai y relata el terror que vive tras bombardeos de Irán: "Hubo ataque de misiles cerca de donde vivo"

lr.pe

El triunfo de Natalia Calmell del Solar en el Miss Mesoamérica Internacional 2026

Natalia Calmell del Solar destacó en cada etapa de la competencia. Su seguridad en la pasarela, la fuerza de su oratoria y la elegancia de su traje típico fueron determinantes para conquistar al jurado del Miss Mesoamérica Internacional 2026 y coronarse como la sucesora de la colombiana Olga Álvarez Campuzano.

La nueva reina agradeció a su equipo de preparación y dedicó el título a Dios, subrayando que el resultado fue fruto de un esfuerzo colectivo. “Hoy, esta corona no solo representa un sueño cumplido, también es el resultado del trabajo de un equipo increíble que creyó, que trabajó sin descanso y que dio lo mejor en cada detalle de esta preparación para el Miss Mesoamérica (…). Este triunfo también es de ustedes. Este triunfo se lo dedico a Dios, por siempre estar a mi lado y bendecirme tanto”, manifestó en sus redes sociales después de la victoria.

PUEDES VER: ¿Quién ganó el certamen Reina Hispanoamérica 2026 y es la sucesora de Día Mate?

lr.pe

¿Cómo quedó el podio del Miss Mesoamérica 2026?

La competencia reunió a candidatas de diversos países, con un nivel que mantuvo la atención del público y del jurado hasta el último momento. El cuadro de honor quedó conformado por la colombiana Ariana Fernández, quien se consagró como virreina. Además, Sheilian Marte Cruzado, representante de Puerto Rico, fue coronada como primera princesa.

¿Quién es Natalia Calmell del Solar?

Natalia tiene 24 años y se presenta como artista, modelo y creadora de contenido en moda y estilo de vida. Antes de alcanzar la corona internacional, fue segunda finalista en Miss Perú Lima Capital 2025, experiencia que le permitió adquirir disciplina y visibilidad en el circuito nacional.

Es prima hermana de Tatiana Calmell, Miss Perú 2024 y segunda finalista del Miss International 2022, lo que convierte a la familia en un referente dentro del mundo de los certámenes de belleza.

Notas relacionadas
Suheyn Cipriani retoma su relación con Macarius y descarta rumores de infidelidad: "Nunca hubo una falta de respeto"

Suheyn Cipriani retoma su relación con Macarius y descarta rumores de infidelidad: "Nunca hubo una falta de respeto"

LEER MÁS
Ex Miss Perú radica en Dubai y relata el terror que vive tras bombardeos de Irán: "Hubo ataque de misiles cerca de donde vivo"

Ex Miss Perú radica en Dubai y relata el terror que vive tras bombardeos de Irán: "Hubo ataque de misiles cerca de donde vivo"

LEER MÁS
¿Quién ganó el certamen Reina Hispanoamérica 2026 y es la sucesora de Día Mate?

¿Quién ganó el certamen Reina Hispanoamérica 2026 y es la sucesora de Día Mate?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, entradas y artistas confirmados

Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, entradas y artistas confirmados

LEER MÁS
Cantante Paloma San Basilio reconoce el talento de su doble peruana en 'Yo soy': "De las voces que mejor me han imitado"

Cantante Paloma San Basilio reconoce el talento de su doble peruana en 'Yo soy': "De las voces que mejor me han imitado"

LEER MÁS
Rawayana, la banda venezolana ícono del reggae, llega a Lima con su tour ‘¿Dónde es el after?’: lugar, fecha y entradas

Rawayana, la banda venezolana ícono del reggae, llega a Lima con su tour ‘¿Dónde es el after?’: lugar, fecha y entradas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Timothée Chalamet: 'opiniones' que cuestan un Óscar

[Vía Latina] Partido de Universitario vs Regatas HOY por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley

Wagner Moura, protagonista de 'El agente secreto': “Ningún país se desarrolla sin su cultura”

Entretenimiento

Nicola Porcella vs Aldo de Nigris en ‘Ring Royal 2026’ en vivo: fecha, horario y donde ver gratis la pelea del peruano

Actor mexicano José Ángel Bichir es hospitalizado tras caer del tercer piso de un edificio y su familia se pronuncia

Conciertos en Lima 2026: fechas, precios y dónde comprar entradas para Kygo, Corazón Serrano y más

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Wagner Moura, protagonista de 'El agente secreto': “Ningún país se desarrolla sin su cultura”

Fernando Tuesta advierte descenso de López Aliaga: “Cuando uno cae en el último mes, es difícil recuperar”

Delia Espinoza, nueva decana del CAL tras vencer a Humberto Abanto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025