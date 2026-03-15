Natalia Calmell del Solar se coronó como reina del Miss Mesoamérica Internacional 2026, certamen realizado en El Salvador que reunió a representantes de distintos países de América Latina y otras regiones invitadas. Desde su creación en 1991, este concurso ha sido una plataforma que combina belleza, cultura y preparación integral, con pruebas que incluyen pasarela, oratoria y trajes típicos.

La victoria de la peruana en la final, realizada este sábado 14 de marzo, marca un nuevo capítulo en la historia del país dentro de este evento, pues se trata de la segunda corona obtenida por Perú. La primera fue gracias a Maryori Morán Rodríguez, quien ganó en la edición del 2023.

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El triunfo de Natalia Calmell del Solar en el Miss Mesoamérica Internacional 2026

Natalia Calmell del Solar destacó en cada etapa de la competencia. Su seguridad en la pasarela, la fuerza de su oratoria y la elegancia de su traje típico fueron determinantes para conquistar al jurado del Miss Mesoamérica Internacional 2026 y coronarse como la sucesora de la colombiana Olga Álvarez Campuzano.

La nueva reina agradeció a su equipo de preparación y dedicó el título a Dios, subrayando que el resultado fue fruto de un esfuerzo colectivo. “Hoy, esta corona no solo representa un sueño cumplido, también es el resultado del trabajo de un equipo increíble que creyó, que trabajó sin descanso y que dio lo mejor en cada detalle de esta preparación para el Miss Mesoamérica (…). Este triunfo también es de ustedes. Este triunfo se lo dedico a Dios, por siempre estar a mi lado y bendecirme tanto”, manifestó en sus redes sociales después de la victoria.

¿Cómo quedó el podio del Miss Mesoamérica 2026?

La competencia reunió a candidatas de diversos países, con un nivel que mantuvo la atención del público y del jurado hasta el último momento. El cuadro de honor quedó conformado por la colombiana Ariana Fernández, quien se consagró como virreina. Además, Sheilian Marte Cruzado, representante de Puerto Rico, fue coronada como primera princesa.

¿Quién es Natalia Calmell del Solar?

Natalia tiene 24 años y se presenta como artista, modelo y creadora de contenido en moda y estilo de vida. Antes de alcanzar la corona internacional, fue segunda finalista en Miss Perú Lima Capital 2025, experiencia que le permitió adquirir disciplina y visibilidad en el circuito nacional.

Es prima hermana de Tatiana Calmell, Miss Perú 2024 y segunda finalista del Miss International 2022, lo que convierte a la familia en un referente dentro del mundo de los certámenes de belleza.