Jonathan Maicelo denuncia que su cuenta de TikTok con casi medio millón de seguidores fue bloqueada: "Esta cuenta me costó mucha chamba"

El exboxeador peruano denunció que la cuenta de TikTok de su restobar, ubicado en San Martín de Porres, fue bloqueada, por lo que pidió el apoyo de sus seguidores para recuperarla.

Jonathan Maicelo sufre el bloqueo de su cuenta de TikTok
Jonathan Maicelo sufre el bloqueo de su cuenta de TikTok | Foto: composición LR/ TikTok

Jonathan Maicelo Román, exboxeador peruano, reveló en un podcast que su cuenta de TikTok, con 498.100 seguidores, fue bloqueada. Durante la transmisión, mostró su celular ante la cámara, donde se podía ver su perfil con el mensaje "Cuenta bloqueada". Maicelo pidió ayuda a los espectadores, señalando que le tomó mucho esfuerzo alcanzar esa cifra de seguidores. Cabe destacar que la cuenta está asociada a su restobar, ubicado en el distrito de San Martín de Porres.

"Miren lo que pasó con mi cuenta. Pueden enfocar con la cámara para que vean cómo aparece mi perfil, con casi medio millón de seguidores. Miren cómo aparece, ¿entienden? A ver si la gente me puede ayudar, porque esta cuenta me costó mucho dinero, mucho trabajo mental, psicológico y físico. Hice muchas cosas para que tenga los seguidores que tiene, y de la nada me apareció así", manifestó el exboxeador en el podcast.

PUEDES VER: Jonathan Maicelo responde a Milena Zárate tras acusarlo de haberle llorado para pedirle perdón: “Estaba saliendo de una ruptura”

Usuarios se solidarizan con Jonathan Maicelo por el bloqueo de su cuenta de TikTok

Tras la denuncia de Maicelo, varios usuarios le recomendaron ponerse en contacto con agencias especializadas en la recuperación de cuentas para intentar resolver el problema. Sin embargo, otros señalaron que el bloqueo podría estar relacionado con su reciente enfrentamiento con el streamer “Neutro”, con quien mantenía una rivalidad desde hace algunas semanas.

De acuerdo con los comentarios, ambos habrían protagonizado diversos cruces en redes sociales antes de reconciliarse recientemente, poniendo fin al conflicto que había generado gran atención entre sus seguidores.

