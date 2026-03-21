La gran final se realizará el sábado 21 de marzo por la señal de Latina Foto: Composición LR | Yo soy

La gran final se realizará el sábado 21 de marzo por la señal de Latina Foto: Composición LR | Yo soy

‘Yo soy’ 2026 llega a su gran final este sábado 21 de marzo. Tras 13 semanas de competencia, los imitadores de Liam Gallagher, Marciano Cantero, Gustavo Cerati y Julio Iglesias se enfrentarán en el esperado concierto final del programa de Latina Televisión.

Durante la temporada, el jurado conformado por Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Jely Reátegui fue el encargado de decidir qué imitador avanzaba en cada gala. Sin embargo, en esta última noche será el público quien elija al ganador absoluto de la temporada 36 del popular formato de imitación.

¿Quiénes son los finalistas de ‘Yo soy’ 2026?

Tras la eliminación del imitador de Frank Sinatra, los cuatro finalistas confirmados son:

Gustavo Cerati (Fernando Sosa)

Liam Gallagher (Ricardo Martín)

Marciano Cantero (Gael García)

Julio Iglesias (Marco Hurtado)

Ellos competirán por el título de campeón y el premio de S/20.000.

Ricardo Martín, imitador de Liam Gallagher

Es el joven detrás de una de las imitaciones más destacadas de la temporada. Luego de 10 años y siete intentos, logró ingresar a las galas en vivo e interpretar al líder de Oasis.

En abril de 2025, su interpretación de ‘Live forever’ se volvió viral en redes sociales, incluso llamando la atención del propio Liam Gallagher, quien reaccionó positivamente.

Fernando Sosa, imitador de Gustavo Cerati

El joven de 27 años alcanzó las galas en vivo en su segundo intento. Su casting se viralizó rápidamente, destacando por su gran parecido vocal y físico con el cantante argentino.

Gael García, imitador de Marciano Cantero

Con apenas 18 años, es uno de los participantes más jóvenes. A lo largo de la competencia mostró una evolución constante. Reveló que su imitación nació como homenaje a su abuelo, y cuenta con la aprobación de la familia de Marciano Cantero.

Marco Hurtado, imitador de Julio Iglesias

El mayor del grupo inició su camino en la música a los seis años. Aunque empezó estudiando Ingeniería, su paso por el coro universitario lo llevó a reconectar con su verdadera vocación artística.

¿Dónde ver la final de ‘Yo soy’ 2026?

La gran final se podrá ver en vivo a través de Latina TV en señal abierta. Además, estará disponible en la plataforma digital oficial del canal y en su canal de YouTube, donde también se transmitirá el react en vivo.

¿A qué hora es la final de ‘Yo soy’ 2026?

La final se realizará este sábado 21 de marzo desde las 9.00 p. m., con transmisión simultánea en televisión y plataformas digitales.

¿Cómo votar en la final de ‘Yo soy’?

El público podrá votar de manera gratuita a través de la aplicación oficial de Latina.

Pasos para votar:

Descarga la app de Latina en Play Store o App Store Regístrate o inicia sesión Ingresa a la sección “Participa” Elige a tu imitador favorito y confirma tu voto

Solo se permite un voto por ronda y únicamente durante la transmisión en vivo. Así, el público definirá al ganador de la temporada.