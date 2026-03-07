HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

¿Miguel Ignacio fue asesinado? ‘Al fondo hay sitio’ lanza inquietante avance y anuncia fecha y hora de estreno de su nueva temporada

El esperado estreno de la temporada 2026 de 'Al fondo hay sitio' tiene fecha y hora oficial. El avance de la serie aviva el misterio sobre el atentado a Miguel Ignacio de las Casas.

Atentado contra Miguel Ignacio marcó el final de la temporada anterior de 'Al fondo hay sitio'.
Atentado contra Miguel Ignacio marcó el final de la temporada anterior de 'Al fondo hay sitio'. | Foto: composición LR/América TV

Un emocionante avance de la temporada 2026 de ‘Al fondo hay sitio’ no solo confirma la fecha y hora de estreno de la exitosa serie peruana; también aviva el misterio en torno al atentado que sufrió Miguel Ignacio de las Casas, una de las figuras más polémicas dentro de la trama. ¿Realmente ‘Nachito’ murió y, de ser así, quién lo mató?

Debido a su carácter manipulador y traicionero, el icónico personaje interpretado por Sergio Galliani acumulaba numerosos enemigos, pero solo uno de ellos sería el autor del crimen. El adelanto apunta a conocidos rostros y expone un fuerte secreto que don Gilberto (Gustavo Bueno) se niega a revelar.

PUEDES VER: ¡Cayetana vuelve a 'Al fondo hay sitio' tras más de 10 años!: la 'Chamaquita' pondrá en peligro relación entre Joel y Macarena

lr.pe

¿Cuándo y a qué hora se estrena ‘Al fondo hay sitio’ temporada 2026?

Separa la fecha. La temporada 2026 de ‘Al fondo hay sitio’ será estrenada este miércoles 18 de marzo inmediatamente después de ‘Esto es guerra’, a las 9.00 p. m.

Una vez más, ‘AFHS’ ocupará parte del prime time del canal América TV, lo que demuestra la enorme expectativa alrededor de su lanzamiento. La producción competirá contra ‘Yo soy’ (9.00 p. m. por Latina), ‘Magaly TV, la firme’ (9.30 p. m. por ATV) y ‘Doctores de guardia’, que debuta a las 9.00 p. m. del 9 de marzo por Panamericana Televisión bajo GV Producciones, la productora de Gisela Valcárcel.

PUEDES VER: Irma Maury, recordada actriz de 'Al fondo hay sitio', revela grave accidente que sufrió en su casa: "El dolor era insoportable"

lr.pe

Quién mató a Miguel Ignacio de las Casas y otros misterios en ‘Al fondo hay sitio’ temporada 2026

El nuevo adelanto de ‘Al fondo hay sitio’ 2026 reabre la pregunta que marcó el final de la temporada anterior: ¿quién disparó a Miguel Ignacio? Entre los rostros que toman protagonismo en el avance destacan figuras como Francesca Maldini, Diego Montalbán, Leonardo Llanos, Koky Reyes e incluso Gladys Rengifo y don Gilberto.

No obstante, el recuerdo de Claudia Llanos, su principal enemiga y la antagonista más grande de la serie, aún está vigente. A pesar de que supuestamente fue asesinada por Francesca Maldini, el secretismo que se mantiene sobre su muerte y la presencia de un enigmático personaje de cabello largo, cuyo rostro se oculta detrás de la oscuridad de la noche, genera zozobra. ¿‘Resucitará’ de nuevo la ‘Mirada de Tiburón’?

Estas incógnitas se suman a nuevas ‘bombas’ que traerá la temporada 2026 de ‘AFHS’, incluyendo el regreso de Cayetana Bogani (Alessandra Denegri), quien buscará destruir el amor de Joel Gonzáles y Macarena Montalbán, así como la supuesta boda entre Jimmy y Alessia, cuyo adelanto deja entrever que una tragedia estaría acechándolos.

