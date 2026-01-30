HOYSuscripcion LR Focus

Tomás Gálvez blinda a Jerí: No levantará secreto de comunicaciones | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Guadalupe Farfán, exactriz de 'Al fondo hay sitio', oficializa su relación con excompañero de la serie Mathias Spitzer: "Los rumores son ciertos"

La popular July de 'Al fondo hay sitio' confirmó su romance con Mathias Spitzer, quien fue su expareja en la ficción, a través de un video, en el que la actriz revela que llevan meses de relación.

Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer tienen una relación. Foto: composición LR/TikTok
Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer tienen una relación. Foto: composición LR/TikTok

La ficción traspasó la pantalla. Guadalupe Farfán, recordada por interpretar a July en la exitosa serie peruana 'Al fondo hay sitio', confirmó públicamente su relación sentimental con el actor Mathias Spitzer, quien también formó parte del elenco de la producción de América TV. La actriz utilizó su cuenta de TikTok para despejar los rumores que circulaban desde hace meses.

“Jaja los rumores son ciertos, @Mathias Spitzer”, escribió la actriz en su publicación, la cual lo compartió con el video, en el que ambos se muestran cariñosos, abrazados. Según lo que reveló la popular July, su historia de amor con su excompañero de la serie no sería reciente, sino que llevaría varios meses, como lo dio a conocer al responder a un usuario en redes sociales.

Guadalupe Farfán confirma relación con el actor Mathias Spitzer

Desde hace un tiempo, los seguidores de la serie ya sospechaban de un posible romance entre los actores, debido a ciertas apariciones juntos en redes sociales. Sin embargo, recién el 29 de enero la actriz decidió confirmarlo con un video romántico en TikTok que marcó el inicio oficial de su relación ante el público.

Mathias Spitzer participó en la temporada 12 de 'Al fondo hay sitio' interpretando al personaje del Doctor Vivas, quien en la ficción tuvo un breve romance con July Flores, el personaje de Guadalupe Farfán. Sin embargo, en la trama de la serie, la joven enfermera no terminó junto a él, ya que su historia concluyó con su matrimonio con Cristóbal Montalbán.

¿Quién es el actor Mathias Spitzer, el novio de Guadalupe Farfán?

El nombre completo del actor es Mathías Hernán Arosemena Spitzer y nació el 10 de septiembre de 1997. Además de la actuación, también ha desarrollado una carrera en la música. Es vocalista principal de la banda pop peruana Foné, agrupación con la que inició formalmente su camino artístico en 2018.

El joven de 27 años ha participado en diversas producciones nacionales de cine, teatro y televisión. Entre sus trabajos más destacados en la pantalla chica figuran 'Luz de Luna', donde interpretó a Adán Crúces en su etapa juvenil, y 'Nina de Azúcar', en la que dio vida al personaje de Joaquín.

