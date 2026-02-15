Guadalupe Farfán volvió a captar la atención de sus seguidores este 14 de febrero al compartir detalles de su celebración por San Valentín junto a Mathías Spitzer. La actriz peruana, recordada por su papel de July en la exitosa serie 'Al fondo hay sitio', mostró en redes sociales algunos instantes de una fecha que marcó su primera conmemoración pública como pareja.

La publicación no tardó en generar reacciones entre sus fans, quienes celebraron la relación de Guadalupe Farfán y su novio, Mathías Spitzer. Ambos actores oficializaron su romance a finales de enero, poniendo fin a meses de especulaciones sobre un posible vínculo sentimental que se habría iniciado tras coincidir en la popular producción de América TV.

Guadalupe Farfán y Mathías Spitzer pasan su primer San Valentín

El Día de los Enamorados fue especial para Guadalupe Farfán y Mathías Spitzer. La intérprete compartió un ‘mirror selfie’ en el que aparece junto al actor, confirmando que atravesaban un momento significativo en su vida personal. La imagen, difundida en redes sociales, fue replicada por seguidores que destacaron la naturalidad y complicidad que proyecta la pareja.

Horas más tarde, Guadalupe Farfán y su novio fueron captados en una reunión en la que también participaron figuras del medio artístico, entre ellas Rossana Fernández Maldonado. Este encuentro reforzó la percepción de que la relación se desarrolla con total apertura y respaldo del entorno cercano.

La respuesta del público fue inmediata. Comentarios de apoyo, mensajes de cariño y reacciones positivas inundaron las publicaciones, consolidando el interés que despierta la historia sentimental de ambos actores, quienes compartieron pantalla en 'Al fondo hay sitio'.

¿Cuándo confirmaron su romance?

La confirmación oficial del romance llegó a finales de enero, cuando Guadalupe Farfán utilizó su cuenta de TikTok para despejar dudas. En una publicación breve, pero directa, la actriz escribió: “Jaja los rumores son ciertos, Mathías Spitzer”, acompañando el mensaje con un video donde ambos se muestran cariñosos y abrazados.

Según reveló la propia intérprete al responder a un usuario en redes, la relación no era reciente. De acuerdo con sus palabras, llevaban varios meses saliendo antes de hacerlo público. Este detalle alimentó el interés de quienes seguían atentos cada interacción entre los excompañeros de la serie.