Laura Spoya sale en defensa de Mario Irivarren tras presunta infidelidad a Onelia Molina: "No significa que sea mala persona"
La exeina de belleza aseguró que pese a sus errores, Mario Irivarren “no es una mala persona”. Además, expresó su apoyo a Onelia Molina, quien anunció el fin de su relación.
En medio de la polémica por el ampay en Argentina, Laura Spoya salió en defensa de Mario Irivarren durante el pódcast ‘La Manada’, en el que el exchico reality no estuvo presente en el inicio del programa. La exreina de belleza reconoció los errores de su amigo, pero dejó en claro su postura: “Esto no significa que sea una mala persona”, afirmó.
El escándalo, que involucra a la popular ‘Calavera coqueta’, fue abordado por los conductores en medio de críticas. Pese a ello, Laura Spoya también mostró empatía con la odontóloga, señalando que espera que pueda enfocarse en sí misma y superar este difícil momento. “Como mujer le deseo lo mejor”, expresó.
Laura Spoya defiende a Mario Irivarren tras ser captado con joven en Argentina
Durante el programa, la conductora de ‘Al sexto día’ respaldó a su amigo, pese a la controversia generada por su comportamiento en Argentina, donde fue captado en una juerga con mujeres. “Mario es nuestro hermano, es nuestro amigo y la está pasando mal. Así haya cometido errores, sigue siendo tu brother”, comentó.
Asimismo, explicó que este tipo de situaciones son complejas de abordar dentro del formato del pódcast, caracterizado por el humor. “Son temas aislados y para nosotros es complicado sentarnos acá a hablar del tema, sobre todo cuando este programa es divertido, cómico, donde nos cagamos de risa”, añadió.
La exreina de belleza también aseguró que ni ella ni el equipo del programa buscarán hacer un “cargamontón” contra Irivarren, ya que este tipo de temas suelen tratarse en privado. Incluso recordó experiencias personales para reforzar su postura, señalando que situaciones similares se manejan fuera del ámbito público.
Productor de ‘La manada’ se pronuncia sobre el escándalo con Mario Irivarren
Por su parte, Abner, el productor del pódcast, también se pronunció sobre la polémica y respaldó la postura del equipo. “Nosotros no lo vamos a justificar, no lo vamos a apañar como lo están diciendo, pero tampoco lo vamos a condenar. Eso no lo hace un amigo a nadie”, manifestó.
Además, tuvo palabras hacia la odontóloga, a quien envió un mensaje de apoyo en medio de la situación que atraviesa. “Quiero mandarle un beso a Onelia, porque es una linda chica que no se merece lo que está pasando ahorita”, señaló el productor, luego de que ella anunció el fin de su relación con el exchico reality.