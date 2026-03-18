Mario Irivarren dio la cara tras el ampay que lo expuso besando a otra mujer en Argentina. A través de su podcast 'La Manada', el influencer reapareció en vivo y en directo el 18 de marzo no solo para reconocer los excesos que protagonizó en una despedida de soltero en Argentina, en la que también participaron Patricio Parodi y Said Palao, esposo de su gran amiga Alejandra Baigorria. El exchico reality tomó el micrófono para pedirle disculpas a Onelia Molina luego de que el programa 'Magaly TV, la firme' revelara las fuertes imágenes y, consecuentemente, la odontóloga de profesión anunciara el fin de su relación.

El modelo de 34 años también admitió que nunca estuvo a la altura de su hoy expareja, a quien no dudó en calificar como la “mejor mujer” que conoció en su vida.

Mario Irivarren reconoce excesos en fiesta en Argentina

El ampay revelado por Magaly Medina expone a Mario Irivarren besando a una mujer en una despedida de soltero de un amigo realizada en Argentina junto a Said Palao y Patricio Parodi. Tras el rechazo público que provocó su infidelidad, el influencer reapareció en la parte final de su podcast 'La Manada', donde declaró: “No he venido a intentar justificarme, minimizar o quitarle peso a la situación. Las cosas son como son, son como las han podido ver. Nos fuimos a una despedida el fin de semana y claramente nos sobrelimitamos. Sobre eso no hay ninguna duda”.

El exintegrante de 'Esto es guerra' aseguró que pensó en ausentarse del programa, pero que eso “sería aún más cobarde” de su parte. En ese sentido, manifestó ser consciente de su error y de que debía asumirlo. “Creo que cuando uno se equivoca lo que corresponde es poner el pecho y asumir las consecuencias de sus actos. Es por eso que estoy aquí sentado, afrontando los hechos y dispuesto a aceptar las consecuencias de lo que pase aquí adelante”, agregó.

“Nunca estuve a la altura”: Mario Irivarren a Onelia Molina

Más adelante, Irivarren aprovechó la oportunidad para pedirle perdón a Onelia Molina y a su familia, aunque admitió ser consciente de que sus palabras no borrarían sus acciones. “Pedirle las disculpas a Onelia, que es la persona más afectada, y a su familia. Sé que le fallé, sé que la decepcioné, así que le pido disculpas de lo más profundo de mi corazón (…). A estas alturas las disculpas tal vez valen poco o nada y sí, concuerdo con ustedes. Cuando uno ya cometió el error, cuando uno ya metió la pata, salir y pedir disculpas muchas veces ya no tiene ningún efecto, ningún mérito. Eso no quiere decir que no sean disculpas sinceras”, manifestó.

Finalmente, sostuvo que la participante de 'EEG' había sido la mejor mujer que había conocido y lamentó profundamente la pérdida ocasionada por su propia traición. “Decirle a Onelia que, sin duda alguna, es la mejor mujer que he conocido en mi vida y que lamentablemente soy consciente de que nunca estuve a la altura. Yo lo sé. Soy perfectamente consciente de que la perdí. Me toca asumirlo, me toca asimilarlo, me toca aprender a sobrellevarlo. Por mi parte es todo lo que tengo que decir”, sentenció.