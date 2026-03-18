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Onelia Molina llora al hablar de ampay de Mario Irivarren y descarta volver con él: “Me retiro en paz”

“Lo único por lo que vale luchar hoy es mi familia”, expresó en vivo Onelia Molina sobre el ampay de Mario Irivarren, en el que aparentemente se besa con dos mujeres en Argentina.

Onelia Molina se presentó los últimos minutos de su podcast en YouTube. Foto: Composición LR/YouTube/ATV.
Onelia Molina se presentó los últimos minutos de su podcast en YouTube. Foto: Composición LR/YouTube/ATV.

Onelia Molina habló por primera vez sobre la presunta infidelidad de su ahora expareja Mario Irivarren, tras ser ampayado con mujeres en Argentina, donde aparentemente se habría besado con dos de ellas. "Yo me retiro de esto en paz y con la tranquilidad de saber que hice las cosas bien. Siento que es una situación difícil, complicada. Nunca me ha gustado mostrarme así vulnerable. Los videos, las acciones y las faltas de respeto hablan por sí solos”, señaló entre lágrimas la integrante de ‘Esto es Guerra’ durante los últimos minutos de su podcast ‘Doble sentido’.

La odontóloga de profesión precisó también que esta será la última vez que hable del ampay de Irivarren, ya que lo considera una total falta de respeto hacia su persona y aseguró que no tolerará una más. “No estoy dispuesta a aceptar ningún tipo de falta de respeto hacia mi persona, no más. No me siento capaz de sobrellevar el programa, por eso vine al final, por respeto al público. No sé cuántos días me tome estar bien. Agradezco la preocupación de ustedes. Solo les pido empatía y respeto por mi silencio, expresó, dejando entrever que dejará de asistir al podcast por algunos días.

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Cuando su compañero en la conducción del podcast le consultó si su decisión de terminar con Mario Irivarren era definitiva, tras las imágenes propaladas por Magaly Medina, la chica reality descartó perdonarlo y o retomar la relación más adelante, como ya ocurrió anteriormente.

“Ya saqué mi comunicado. Mi decisión es clara y no hay vuelta atrás. Cuando hay una falta de respeto, no hay más”, dijo con la voz entrecortada Onelia Molina. Añadió que ahora centrará sus esfuerzos en su familia, a quienes considera su mayor prioridad.

“No es un momento fácil. A partir de ahora no quiero hablar sobre personas equis, ya no. A partir de hoy soy la misma mujer, luchadora. Tengo un montón de personas por las que sí vale la pena luchar, que es mi familia. Para mí este tema está cerrado”, concluyó la modelo.

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