Imitador de Steven Tyler de 'Yo Soy' se emociona al recibir mensaje de apoyo de la hija del rockero: "En shock"

Gran gesto. Marcelo Castillo, imitador de Steven Tyler en ‘Yo Soy’ sorprendió al revelar el mensaje de apoyo que recibió de parte de Mia Tyler, la hija del cantante y líder de Aerosmith. Compartió la noticia a través de un video en sus redes, donde se mostró totalmente emocionado y estupefacto por la hazaña.

Castillo, quien imita al rockero en la temporada actual del programa, sostuvo encontrarse en shock por el inesperado gesto, a la vez que mostró una captura del mensaje privado que le envió Mia en Instagram. “La gran Mia Tyler, hija de Steven Tyler enviando su cariño. Qué momento de mi vida”, sostuvo en una Historia que contenía la captura.

Mensaje de Mia Tyler a Marcelo Castillo. Foto: marcelocastillo.oficial

Imitador de Steven Tyler se emociona por apoyo de Mia Tyler, hija del cantante

Dirigiéndose a sus seguidores, el imitador señaló que en un primer instante le costó creer que se trataba de la propia hija del rockero, sin embargo, al leer con detenimiento comprobó que era cierto. Mia, de 47 años de edad, le deseó suerte y aprobó el trabajo que viene realizando Castillo como imitador de su padre en ‘Yo Soy’.

“Todos siguen escribiéndome acerca de ti. Solo quería venir aquí para decirte ¡Buena suerte! Lo estás haciendo muy bien”, fue el mensaje que envió, de acuerdo a lo compartido por el propio Marcelo Castillo.

Según señaló el cantante peruano, seguidores de la banda estadounidense y del programa de imitación en Perú habrían estado escribiendo o etiquetando a Tyler sobre sus presentaciones, lo cual rindió frutos. “Estoy en shock en este momento. (…) Al parecer Mia Tyler vio lo que estoy haciendo en Yo Soy gracias a los fans que han estado comentando, y finalmente ocurrió”, dijo entusiasmado.

Agradece el apoyo del público

El joven, que gala tras gala ha demostrado su talento y destreza para imitar al líder de Aerosmith, mandó un emotivo mensaje a las personas que vienen apoyándolo en su camino al triunfo. Sostuvo que gracias a todo el apoyo fue posible el contacto con la hija del legendario rockero. “Que venga de la hija de uno de los mejores vocalistas de todos los tiempos es para mí fuera de este mundo”, expresó.

“Cómo les digo que les debo muchísimo, cómo les digo gracias. Estoy demasiado agradecido con todos ustedes. Todos los que han empujado para que esto sea una realidad”, dijo.

Por último, indicó que el gesto de Mia Tyler servirá como un impulso para seguir explotando su potencial en las próximas presentaciones del programa. “Vamos con fuerza a la semana final”, expresó.