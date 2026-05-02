¡Evita multa de S/2.750! Estos vehículos deberán pasar la revisión técnica obligatoria en mayo, según Sutran

Durante mayo de 2026, la revisión técnica vehicular continuará con una nueva etapa del cronograma obligatorio dispuesto para este año en todo el país. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recordó que este procedimiento es indispensable para obtener el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (ITV), documento exigido para circular de manera regular por las vías públicas nacionales.

Esta exigencia aplica a las unidades que pasarán por primera vez este procedimiento, el cual debe realizarse desde el tercer año contado a partir de la fecha de fabricación del vehículo. En adelante, las revisiones técnicas deberán repetirse cada seis meses en el caso de las unidades dedicadas al transporte terrestre, según la normativa nacional.

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Revisión técnica vehicular en mayo 2026: ¿qué autos deben cumplir con el trámite obligatorio ante Sutran?

Durante mayo, deberán pasar la revisión técnica obligatoria los vehículos cuya placa de rodaje termina en 3, de acuerdo con el cronograma oficial difundido por Sutran. Esta inspección permite verificar que la unidad cumpla con las condiciones técnicas mínimas para operar y circular dentro del territorio nacional.

No contar con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular constituye una infracción calificada como muy grave por el Reglamento Nacional de Tránsito. Esta falta contempla una sanción equivalente al 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), monto que en 2026 asciende a S/2.750.

Según el cronograma vigente, los próximos meses de revisión técnica obligatoria se desarrollarán de la siguiente manera:

Junio: placas terminadas en 4.

Julio y agosto: placas terminadas en 5.

Septiembre: placas terminadas en 6.

Octubre: placas terminadas en 7.

Noviembre: placas terminadas en 8.

Diciembre: placas terminadas en 9.

¿Cómo encontrar el Centro de Inspección Técnica Vehicular verificado más cercano?

La consulta de Centros de Inspección Técnica Vehicular autorizados puede realizarse mediante la plataforma oficial del Estado (AQUÍ) donde figura la relación de establecimientos verificados por la Dirección General de Transporte Terrestre. A través de este sistema, los usuarios pueden ubicar el centro más cercano, revisar su autorización vigente y confirmar que el establecimiento esté habilitado antes de programar la inspección.