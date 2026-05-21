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Steve Palao, padre de Said Palao, sorprendió al pronunciarse sobre el polémico ampay de su hijo. En marzo del 2026, el chico reality fue captado en una fiesta en un yate en Argentina junto a Mario Irivarren y varias mujeres, entre las que no se encontraba su esposa, Alejandra Baigorria. El exentrenador de artes marciales asistió a un evento de cumbia, pero terminó enfrentando las preguntas de la prensa de espectáculos sobre el episodio que sacudió la relación de su primogénito.

Al ser consultado sobre cómo veía a Said tras haber recibido el perdón de la 'Gringa de Gamarra', el conocido 'Thanos' elevó la voz para dejar en claro que, en asuntos personales, los terceros no tenían cabida. “Hay que ser respetuosos de las personas, no hay que ser metiches”, declaró. Luego retomó la calma y continuó hablando del caso de su hijo mayor, incluso bromeando al pedirle a Mario Irivarren que lo invite a una fiesta en yate.

Steve Palao sorprende con declaraciones tras ampay de su hijo Said

Durante la entrevista, Steve Palao prefirió no especificar si le había dado algún consejo en particular a Said para lograr el “milagroso” perdón de Alejandra Baigorria. Ante la consulta, el empresario evitó entrar en detalles, pero sí compartió lo que suele recomendarle a su primogénito. “Todos ya somos personas adultas, somos responsables y nos valemos por nosotros mismos. Siempre le doy un consejo: que entrene, que cocine bien, que se porte bien”, declaró.

La conversación tomó un giro inesperado cuando el deportista confesó que asistiría a una fiesta en yate si se tratara de una despedida de soltero, e incluso bromeó con Mario Irivarren para que lo invite a una.

“Si me invitarían claro que voy, ni conozco un yate. ¿Qué puede ser malo? La gente puede ir donde quiera, no tienen por qué estigmatizar a las personas. Nunca me han invitado. Le voy a decir a Mario (Irivarren) que me invite”, agregó entre risas.

Finalmente, el padre de Said y Austin reveló su deseo de convertirse en abuelo, aunque aclaró que no pretende presionar a su hijo ni a Alejandra Baigorria. “Ya tengo 52, me gustaría. Ojalá, pero eso depende de ellos, no de mí. Si viene, yo gracias. Ya necesito nietos, lógicamente”, sentenció.