HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue el partido de Cristiano Ronaldo: Al Nassr vs Damac
Sigue el partido de Cristiano Ronaldo: Al Nassr vs Damac     Sigue el partido de Cristiano Ronaldo: Al Nassr vs Damac     Sigue el partido de Cristiano Ronaldo: Al Nassr vs Damac     
Sociedad

Alerta por cáncer de piel: 200 peruanos son derivados por sospecha de melanoma y Junín lidera casos

Los especialistas advierten que la exposición a radiación ultravioleta aumenta el riesgo de enfermedades cutáneas. La detección temprana y el uso de protector solar son fundamentales para prevenirlas.

Junín lidera con 72 casos sospechosos de cáncer de piel durante la campaña “Salva tu piel”, realizada entre febrero y abril en Perú. Esta iniciativa destaca el impacto de la radiación ultravioleta.
Junín lidera con 72 casos sospechosos de cáncer de piel durante la campaña “Salva tu piel”, realizada entre febrero y abril en Perú. Esta iniciativa destaca el impacto de la radiación ultravioleta. | Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

Junín fue la región del país con más casos sospechosos de cáncer de piel detectados durante la campaña gratuita Salva tu piel, realizada entre febrero y abril en cinco regiones del Perú. Según los resultados difundidos por la organización de la iniciativa en el marco del Día Mundial del Melanoma, se identificaron 72 alertas en esa región.

En total, más de 3.000 personas accedieron a evaluaciones dermatológicas gratuitas y se detectaron 200 casos prediagnosticados de posible melanoma y otros tipos de cáncer de piel, cuyos pacientes fueron derivados para seguimiento especializado.

TE RECOMENDAMOS

UNMSM EN CRISIS, MASAJES EN EL CONGRESO Y CITACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN FISCALÍA | ARDE TROYA

PUEDES VER: Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial

lr.pe

Junín, Lima e Ica con más casos

Después de Junín, Lima registró 40 alertas; Ica, 31; Cusco, 29; y Callao, 28. Los hallazgos se producen en un contexto de alta radiación ultravioleta en el país. A inicios de este año, el Ministerio de Salud alertó que el Índice de Radiación Ultravioleta (IUV) alcanzó niveles extremos en distintas regiones, hasta 18 puntos en zonas de la sierra peruana.

De los pacientes identificados con lesiones sospechosas, 33 aceptaron incorporarse al Programa SEPA de la Fundación Peruana del Cáncer, orientado a personas con seguro público para facilitar el acceso a atención médica y seguimiento oportuno. Además, algunos pacientes de Lima pudieron acceder a consultas dermatológicas especializadas sin costo mediante una alianza con centros de salud privados.

PUEDES VER: Alcalde de Surco, Carlos Bruce, usa pistola eléctrica contra su asesor y desata polémica: “Fue completamente voluntaria”

lr.pe

Radiación ultravioleta entre los factores de riesgo

La dermatóloga Adriana Gamarra, especialista que participó en las jornadas de detección, advirtió que las regiones de altura presentan mayor exposición a radiación ultravioleta, lo que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades cutáneas.

“Detectar lesiones sospechosas de manera oportuna puede marcar una diferencia importante en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el melanoma”, señaló.

Especialistas recuerdan que la detección temprana es clave para reducir el impacto del cáncer de piel. Recomiendan revisar periódicamente lunares o manchas en la piel, usar protector solar todos los días y acudir a controles dermatológicos.

También sugieren aplicar la regla ABCDE para identificar señales de alerta: asimetría, bordes irregulares, color variado, diámetro mayor a seis milímetros y evolución o cambios en la lesión.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Dolor abdominal frecuente? Alertan aumento de enfermedad inflamatoria intestinal en jóvenes de 20 a 40 años

¿Dolor abdominal frecuente? Alertan aumento de enfermedad inflamatoria intestinal en jóvenes de 20 a 40 años

LEER MÁS
¿Necesitas una mamografía? Hospital Santa Rosa ofrece este examen médico 100% gratuito sin seguro ni orden médica desde esta fecha

¿Necesitas una mamografía? Hospital Santa Rosa ofrece este examen médico 100% gratuito sin seguro ni orden médica desde esta fecha

LEER MÁS
El derecho a la salud convertido en lujo: solo existen 107 mamógrafos en Perú para detectar el cáncer de mama

El derecho a la salud convertido en lujo: solo existen 107 mamógrafos en Perú para detectar el cáncer de mama

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

LEER MÁS
Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial

Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial

LEER MÁS
Alcalde de Surco, Carlos Bruce, usa pistola eléctrica contra su asesor y desata polémica: “Fue completamente voluntaria”

Alcalde de Surco, Carlos Bruce, usa pistola eléctrica contra su asesor y desata polémica: “Fue completamente voluntaria”

LEER MÁS
Hackean Sismate y envían alerta de terremoto 8.7 en Perú con amenaza de tsunami y fraude electoral

Hackean Sismate y envían alerta de terremoto 8.7 en Perú con amenaza de tsunami y fraude electoral

LEER MÁS
Atención conductores: así será el ingreso a la Vía Expresa tras cierre de acceso en Plaza Grau

Atención conductores: así será el ingreso a la Vía Expresa tras cierre de acceso en Plaza Grau

LEER MÁS
Empresario peruano condecorado por el Congreso habría estafado con US$ 3 millones a familias limeñas: estaría prófugo en España

Empresario peruano condecorado por el Congreso habría estafado con US$ 3 millones a familias limeñas: estaría prófugo en España

LEER MÁS
"Transportamos vidas, no objetos": choferes del Metropolitano alertan riesgo de accidentes por "exceso de trabajo"

"Transportamos vidas, no objetos": choferes del Metropolitano alertan riesgo de accidentes por "exceso de trabajo"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025