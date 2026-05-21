Alerta por cáncer de piel: 200 peruanos son derivados por sospecha de melanoma y Junín lidera casos

Junín lidera con 72 casos sospechosos de cáncer de piel durante la campaña “Salva tu piel”, realizada entre febrero y abril en Perú. Esta iniciativa destaca el impacto de la radiación ultravioleta. | Andina

Junín lidera con 72 casos sospechosos de cáncer de piel durante la campaña “Salva tu piel”, realizada entre febrero y abril en Perú. Esta iniciativa destaca el impacto de la radiación ultravioleta. | Andina

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Junín fue la región del país con más casos sospechosos de cáncer de piel detectados durante la campaña gratuita Salva tu piel, realizada entre febrero y abril en cinco regiones del Perú. Según los resultados difundidos por la organización de la iniciativa en el marco del Día Mundial del Melanoma, se identificaron 72 alertas en esa región.

En total, más de 3.000 personas accedieron a evaluaciones dermatológicas gratuitas y se detectaron 200 casos prediagnosticados de posible melanoma y otros tipos de cáncer de piel, cuyos pacientes fueron derivados para seguimiento especializado.

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Junín, Lima e Ica con más casos

Después de Junín, Lima registró 40 alertas; Ica, 31; Cusco, 29; y Callao, 28. Los hallazgos se producen en un contexto de alta radiación ultravioleta en el país. A inicios de este año, el Ministerio de Salud alertó que el Índice de Radiación Ultravioleta (IUV) alcanzó niveles extremos en distintas regiones, hasta 18 puntos en zonas de la sierra peruana.

De los pacientes identificados con lesiones sospechosas, 33 aceptaron incorporarse al Programa SEPA de la Fundación Peruana del Cáncer, orientado a personas con seguro público para facilitar el acceso a atención médica y seguimiento oportuno. Además, algunos pacientes de Lima pudieron acceder a consultas dermatológicas especializadas sin costo mediante una alianza con centros de salud privados.

Radiación ultravioleta entre los factores de riesgo

La dermatóloga Adriana Gamarra, especialista que participó en las jornadas de detección, advirtió que las regiones de altura presentan mayor exposición a radiación ultravioleta, lo que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades cutáneas.

“Detectar lesiones sospechosas de manera oportuna puede marcar una diferencia importante en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el melanoma”, señaló.

Especialistas recuerdan que la detección temprana es clave para reducir el impacto del cáncer de piel. Recomiendan revisar periódicamente lunares o manchas en la piel, usar protector solar todos los días y acudir a controles dermatológicos.

También sugieren aplicar la regla ABCDE para identificar señales de alerta: asimetría, bordes irregulares, color variado, diámetro mayor a seis milímetros y evolución o cambios en la lesión.

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