HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Canal ‘La sustancia’ marca distancia del sacerdote Omar Sánchez tras denuncia por presunto abuso: “Exigimos justicia”

‘La sustancia’ confirmó que Omar Sánchez ya no forma parte del canal desde el 9 de abril de 2026, tras la denuncia difundida por Epicentro TV y presentada ante el Vaticano por presunto abuso.

Sacerdote Omar Sánchez fue denunciado ante el Vaticano. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/'X'
Sacerdote Omar Sánchez fue denunciado ante el Vaticano. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/'X'
Compartir

El caso de Omar Sánchez ha generado una fuerte repercusión mediática y eclesiástica en Perú luego de que el canal digital 'La sustancia' anunciara el fin de su vínculo laboral con el sacerdote. La decisión fue oficializada el 29 de abril de 2026, días después de que se hiciera pública una denuncia por presunto abuso sexual presentada ante el Vaticano.

La polémica tomó fuerza tras la difusión de la investigación de Epicentro TV, donde se detallan los señalamientos contra el religioso, quien también se desempeñaba como secretario general de Cáritas Lurín. Frente a ello, el espacio emitió un comunicado en el que remarca su postura institucional y solicita una investigación rápida sobre la denuncia contra el sacerdote.

'La sustancia' se pronunció mediante un comunicado en redes sociales.

'La sustancia' se pronunció mediante un comunicado en redes sociales.

PUEDES VER: Padre de familia enfrenta a famoso streamer peruano por coquetear con su hija en plena transmisión en vivo

lr.pe

'La sustancia' señala que sacerdote Omar Sánchez no pertenece más a su canal

A través de su comunicado, 'La sustancia' precisó que el vínculo laboral con Omar Sánchez comenzó el 17 de febrero de 2026 y culminó el 9 de abril del mismo año, fecha en la que el sacerdote realizó su última aparición en el canal digital. La empresa remarcó de manera enfática que actualmente no existe ningún tipo de relación contractual con el religioso, en un intento por marcar distancia en medio de la controversia.

En el mismo documento, el canal expresó su posición frente a la denuncia contra Omar Sánchez y la atención que el caso ha generado en la opinión pública.

"Exigimos justicia y demandamos celeridad en la investigación sobre esta grave denuncia", señala el pronunciamiento, difundido tras las revelaciones realizadas en Epicentro TV por la periodista Paola Ugaz, quien dio a conocer los detalles del caso que ahora se encuentra en instancias eclesiásticas.

PUEDES VER: Aldo Corzo es acusado por comportamiento indebido con exMiss Perú en una fiesta: "Me jaló para entrar al baño conmigo"

lr.pe

Sacerdote Omar Sánchez es denunciado por presunto abuso a un joven

La denuncia contra Omar Sánchez fue presentada ante el Dicasterio de la Fe del Vaticano e involucra hechos que habrían ocurrido entre 2019 y 2020. Según lo informado por Epicentro TV, el caso se basa en el testimonio de un joven colaborador de la Asociación de las Bienaventuranzas, organización dirigida por el sacerdote.

El documento enviado a la Santa Sede incluye la firma del denunciante y de un familiar, quienes describen un contexto de presunta manipulación y abuso en una situación de vulnerabilidad. De acuerdo con la investigación, el joven enfrentaba problemas de adicción que, según el relato, habrían sido utilizados por el religioso para ejercer control sobre él.

Un fragmento de la denuncia difundida señala: "Quiero evitar que cualquier otra persona vulnerable pueda ser abusada y manipulada por él", reflejando la preocupación del entorno del denunciante por posibles nuevos casos. Además, el informe menciona la participación de la familia en aspectos financieros vinculados al sacerdote, lo que añade complejidad al caso.

Notas relacionadas
Sacerdote Omar Sánchez es denunciado ante el Dicasterio del Vaticano por presunto abuso a un joven

Sacerdote Omar Sánchez es denunciado ante el Dicasterio del Vaticano por presunto abuso a un joven

LEER MÁS
Vaticano abre un canal para indemnizar a víctimas del Sodalicio con los bienes incautados a la organización

Vaticano abre un canal para indemnizar a víctimas del Sodalicio con los bienes incautados a la organización

LEER MÁS
Cuba pide al Vaticano mediar con el gobierno de Trump para levantar el bloqueo petrolero, según The Washington Post

Cuba pide al Vaticano mediar con el gobierno de Trump para levantar el bloqueo petrolero, según The Washington Post

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kike Suero enfurece contra cómicos ambulantes por lucrar con la salud de ‘Pompinchú’: “Me hierve la sangre”

Kike Suero enfurece contra cómicos ambulantes por lucrar con la salud de ‘Pompinchú’: “Me hierve la sangre”

LEER MÁS
Paul Michael lanza fuerte calificativo a Pamela López durante discusión en ‘La granja VIP’: “Manipuladora”

Paul Michael lanza fuerte calificativo a Pamela López durante discusión en ‘La granja VIP’: “Manipuladora”

LEER MÁS
Padre de familia enfrenta a famoso streamer peruano por coquetear con su hija en plena transmisión en vivo

Padre de familia enfrenta a famoso streamer peruano por coquetear con su hija en plena transmisión en vivo

LEER MÁS
Jazmín Pinedo muestra su vientre y hace importante anuncio junto a su novio extranjero Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

Jazmín Pinedo muestra su vientre y hace importante anuncio junto a su novio extranjero Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

LEER MÁS
Aldo Corzo es acusado por comportamiento indebido con exMiss Perú en una fiesta: "Me jaló para entrar al baño conmigo"

Aldo Corzo es acusado por comportamiento indebido con exMiss Perú en una fiesta: "Me jaló para entrar al baño conmigo"

LEER MÁS
Susy Díaz muestra su moderno departamento tras dejar su vivienda por problemas de dinero con Flor Polo: “Tengo cámaras, desde mi celular puedo ver todo”

Susy Díaz muestra su moderno departamento tras dejar su vivienda por problemas de dinero con Flor Polo: “Tengo cámaras, desde mi celular puedo ver todo”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025