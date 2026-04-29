El caso de Omar Sánchez ha generado una fuerte repercusión mediática y eclesiástica en Perú luego de que el canal digital 'La sustancia' anunciara el fin de su vínculo laboral con el sacerdote. La decisión fue oficializada el 29 de abril de 2026, días después de que se hiciera pública una denuncia por presunto abuso sexual presentada ante el Vaticano.

La polémica tomó fuerza tras la difusión de la investigación de Epicentro TV, donde se detallan los señalamientos contra el religioso, quien también se desempeñaba como secretario general de Cáritas Lurín. Frente a ello, el espacio emitió un comunicado en el que remarca su postura institucional y solicita una investigación rápida sobre la denuncia contra el sacerdote.

'La sustancia' se pronunció mediante un comunicado en redes sociales.

PUEDES VER: Padre de familia enfrenta a famoso streamer peruano por coquetear con su hija en plena transmisión en vivo

'La sustancia' señala que sacerdote Omar Sánchez no pertenece más a su canal

A través de su comunicado, 'La sustancia' precisó que el vínculo laboral con Omar Sánchez comenzó el 17 de febrero de 2026 y culminó el 9 de abril del mismo año, fecha en la que el sacerdote realizó su última aparición en el canal digital. La empresa remarcó de manera enfática que actualmente no existe ningún tipo de relación contractual con el religioso, en un intento por marcar distancia en medio de la controversia.

En el mismo documento, el canal expresó su posición frente a la denuncia contra Omar Sánchez y la atención que el caso ha generado en la opinión pública.

"Exigimos justicia y demandamos celeridad en la investigación sobre esta grave denuncia", señala el pronunciamiento, difundido tras las revelaciones realizadas en Epicentro TV por la periodista Paola Ugaz, quien dio a conocer los detalles del caso que ahora se encuentra en instancias eclesiásticas.

Sacerdote Omar Sánchez es denunciado por presunto abuso a un joven

La denuncia contra Omar Sánchez fue presentada ante el Dicasterio de la Fe del Vaticano e involucra hechos que habrían ocurrido entre 2019 y 2020. Según lo informado por Epicentro TV, el caso se basa en el testimonio de un joven colaborador de la Asociación de las Bienaventuranzas, organización dirigida por el sacerdote.

El documento enviado a la Santa Sede incluye la firma del denunciante y de un familiar, quienes describen un contexto de presunta manipulación y abuso en una situación de vulnerabilidad. De acuerdo con la investigación, el joven enfrentaba problemas de adicción que, según el relato, habrían sido utilizados por el religioso para ejercer control sobre él.

Un fragmento de la denuncia difundida señala: "Quiero evitar que cualquier otra persona vulnerable pueda ser abusada y manipulada por él", reflejando la preocupación del entorno del denunciante por posibles nuevos casos. Además, el informe menciona la participación de la familia en aspectos financieros vinculados al sacerdote, lo que añade complejidad al caso.