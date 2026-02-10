HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

José Jerí reaparece después de más de una semana

Christian Domínguez confronta a Santi Lesmes por decir que casi se pelearon en 'El gran show': "Me hubiera gustado que me peche"

El cantante y conductor Christian Domínguez desmintió a Santi Lesmes tras sus declaraciones en un podcast, donde aseguró que ambos casi llegan a los golpes durante una edición pasada de 'El gran show'.

Santi Lesmes había revelado fuerte incidente con Christian Domínguez en el reality de Gisela Valcárcel. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Durante una reciente entrevista en el podcast de Christian Rivero, el español Santi Lesmes aseguró que estuvo a punto de protagonizar una pelea física con Christian Domínguez en los exteriores de América Televisión, cuando coincidieron como participantes en el reality ‘El gran show’. Sus palabras no pasaron desapercibidas, generando una rápida y tajante reacción por parte del cantante.

En una entrevista con el diario Trome, Christian Domínguez se pronunció y rechazó tajantemente lo dicho por Lesmes. No solo desmintió cualquier intento de agresión, sino que calificó al español de “mentiroso” y señaló que todo lo narrado “es un sueño” del también jurado de televisión.

PUEDES VER: Molly Gereda revela visitas de Christian Domínguez al departamento que le alquiló y explica el motivo: Iba a sacar sus cosas que dejó

Christian Domínguez niega conflicto con Santi Lesmes en 'El gran show'

“Es cierto que me lo crucé en los pasillos y le dije que era un imbécil, y otras cosas más, pero eso de irnos a las manos, ja, ja, ja… que alguien lo despierte de su sueño”, expresó Christian Domínguez al ser consultado sobre las declaraciones de Lesmes. El cantante no solo negó cualquier tipo de enfrentamiento físico, sino que ironizó con la posibilidad: “Me hubiera gustado que me peche, porque ese día estaba bien furioso”.

La molestia de Domínguez se centró especialmente en el uso de su nombre para generar contenido viral: “Lo peor es que cuenta su cuento como si fuera realidad. Que me pecho, que se envalentonó… eso lo soñó”. Además, criticó a quienes “mienten para conseguir un clip”, dejando claro que no tiene intención de seguir prestándose para ese tipo de versiones.

PUEDES VER: Molly Gereda anuncia su salida de Puro Sentimiento tras supuestos 'coqueteos' con Christian Domínguez: 'Fue muy difícil'

"No somos amigos, no puede bromear conmigo", dice Christian Domínguez

Cuando se le preguntó si creía que Santi Lesmes lo hacía por ganar notoriedad, Christian Domínguez fue directo: “No sé, ni me interesa, solo espero que sea la última vez que habla de mí”. Además, negó tajantemente que la anécdota haya sido una broma, ya que —según sus propias palabras— no existe una relación cercana entre ambos: “No es mi amigo para hacer bromas conmigo”.

La polémica habría surgido tras la participación de ambos en ‘El gran show’, uno de los programas más mediáticos de la televisión peruana, producido por Gisela Valcárcel. Aunque no se precisó el año exacto del supuesto incidente, Lesmes relató que este habría ocurrido en el estacionamiento del canal en Pachacamac, donde se habría producido un altercado verbal frente a varios testigos, según su versión.

