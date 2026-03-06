La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú inició una investigación contra ocho efectivos ante la presunta inacción de diligencias tras el atropello de Lizeth Marzano, campeona nacional de buceo. De acuerdo con el teniente general Augusto Ríos Tiravanti, los agentes son cuestionados por no detener a Adrián Villar en su vivienda luego de acabar con la vida de la deportista.

Entre los involucrados figuran el suboficial de segunda Jhon Matencio Arteaga y el suboficial de tercera José Servan Noa, quienes ya rindieron su manifestación ante la División de Investigación de Accidentes de Tránsito. De acuerdo con la información de las autoridades, ellos explicaron su accionar en la casa de la expareja de Villar, Francesca Montenegro.

Agentes investigados por presunta inacción

Según el Inspector General de la PNP, en la pesquisa administrativa y disciplinaria están implicados dos oficiales y seis suboficiales. "Hemos determinado que la acción policial no fue la más prolija, idónea ni efectiva. Encuadra en algunos tipos de conducta que están considerados como infracciones graves y muy graves en nuestro régimen disciplinario", sostuvo para 24 Horas.

Por ello, las pesquisas determinarán si existió una omisión de funciones o una actuación irregular deliberada que haya permitido que el investigado no fuera arrestado inmediatamente, siendo el principal sospechoso del atropello a Lizeth Marzano aquella noche del 17 de febrero.

Posibles sanciones contra los involucrados

En caso de que se descubra algún delito, el teniente general aseguró que las denuncias serán remitidas a la Fiscalía Penal Común o a la Fiscalía del Fuero Militar Policial, según la naturaleza de la falta cometida.

Bajo ese panorama, Río Tiravanti explicó que los oficiales podrían recibir una sanción, ser dados de baja o pasar a disponibilidad debido a la presunta inacción. Además, todos los efectivos deben ser notificados a más tardar el 7 de marzo.

En tanto, los familiares de la víctima han exigido la transparencia en el proceso a fin de que ninguna negligencia quede impune. Por su parte, Adrián Villa, conductor implicado en el asesinato de la joven, pasó su primera noche en el anexo Ancón II y está a la espera de conocer dónde cumplirá su prisión preventiva por 9 meses.

