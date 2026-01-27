‘Esto es guerra’ 2026: estos son los integrantes que formarán parte de ‘guerreros’ y ‘combatientes’ en la nueva temporada
El reality de América TV arrancó su temporada ‘Desafío 14’ con nuevos rostros, el regreso de figuras históricas y equipos renovados que competirán en esta edición de verano.
El reality de competencia ‘Esto es guerra’ regresó con la temporada titulada ‘Desafío 14’, y presentó oficialmente a los participantes que integrarán los equipos de ‘guerreros’ y ‘combatientes’. En esta edición, el programa de América TV reunió a 18 integrantes, entre figuras conocidas del reality y nuevos rostros que prometen dar pelea en cada circuito.
La nueva temporada también marcó el regreso de Mathías Brivio y Katya Palma como conductores. Ambos asumieron la representación de los equipos y se enfrentaron para definir la elección de competidores. Fue la exjurado de 'Yo soy' quien ganó esta primera contienda, por lo que tuvo la ventaja de escoger primero a los integrantes de su equipo, encendiendo desde el inicio la rivalidad característica del programa.
'Esto es guerra' 2026. Foto: Instagram
¿Quiénes son los competidores de ‘Esto es guerra’ 2026? Conoce a los nuevos integrantes y el regreso de los históricos
En ‘Esto es guerra: desafío 14’, la producción apostó por combinar experiencia y nuevas figuras. Además, esta temporada arrancó con 6 equipos de 3 integrantes cada uno, que competirán por un premio de S/10.000, aunque no se descarta que más participantes se sumen más adelante.
Nuevos integrantes:
- Maricielo Gamarra (modelo y reina de belleza)
- Julio Dulanto (chef y deportista)
- Flavia López (Miss Grand International 2025)
Participantes que regresan o continúan en el reality:
- Melissa Loza
- Valentino Palacios
- Pancho Rodríguez
- Facundo González
- Gabriel Meneses
- Jota Benz
- Patricio Parodi
- Raúl Carpena
- Emil
- Josi
- Karen Dejo
- Onelia Molina
- Leandro Cabello
- Rosángela Espinoza
- Kevin Díaz