Espectáculos

‘Esto es guerra’ 2026: estos son los integrantes que formarán parte de ‘guerreros’ y ‘combatientes’ en la nueva temporada

El reality de América TV arrancó su temporada ‘Desafío 14’ con nuevos rostros, el regreso de figuras históricas y equipos renovados que competirán en esta edición de verano.

'Esto es guerra' 2026 sorprendió con nuevos integrantes como Flavia López. Foto: composición LR/América TV

El reality de competencia ‘Esto es guerra’ regresó con la temporada titulada ‘Desafío 14’, y presentó oficialmente a los participantes que integrarán los equipos de ‘guerreros’ y ‘combatientes’. En esta edición, el programa de América TV reunió a 18 integrantes, entre figuras conocidas del reality y nuevos rostros que prometen dar pelea en cada circuito.

La nueva temporada también marcó el regreso de Mathías Brivio y Katya Palma como conductores. Ambos asumieron la representación de los equipos y se enfrentaron para definir la elección de competidores. Fue la exjurado de 'Yo soy' quien ganó esta primera contienda, por lo que tuvo la ventaja de escoger primero a los integrantes de su equipo, encendiendo desde el inicio la rivalidad característica del programa.

'Esto es guerra' 2026. Foto: Instagram

PUEDES VER: Katia Palma vuelve a 'Esto es Guerra' 2026 para conducir junto a Mathías Brivio la nueva temporada

lr.pe

¿Quiénes son los competidores de ‘Esto es guerra’ 2026? Conoce a los nuevos integrantes y el regreso de los históricos

En ‘Esto es guerra: desafío 14’, la producción apostó por combinar experiencia y nuevas figuras. Además, esta temporada arrancó con 6 equipos de 3 integrantes cada uno, que competirán por un premio de S/10.000, aunque no se descarta que más participantes se sumen más adelante.

Nuevos integrantes:

  • Maricielo Gamarra (modelo y reina de belleza)
  • Julio Dulanto (chef y deportista)
  • Flavia López (Miss Grand International 2025)

PUEDES VER: ¡Giro inesperado! ¿A qué se dedica ahora la exMiss Perú, Nicole Faverón, tras dejar 'Esto es guerra' y alejarse de la TV peruana?

lr.pe

Participantes que regresan o continúan en el reality:

  • Melissa Loza
  • Valentino Palacios
  • Pancho Rodríguez
  • Facundo González
  • Gabriel Meneses
  • Jota Benz
  • Patricio Parodi
  • Raúl Carpena
  • Emil
  • Josi
  • Karen Dejo
  • Onelia Molina
  • Leandro Cabello
  • Rosángela Espinoza
  • Kevin Díaz
