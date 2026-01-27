El reality de competencia ‘Esto es guerra’ regresó con la temporada titulada ‘Desafío 14’, y presentó oficialmente a los participantes que integrarán los equipos de ‘guerreros’ y ‘combatientes’. En esta edición, el programa de América TV reunió a 18 integrantes, entre figuras conocidas del reality y nuevos rostros que prometen dar pelea en cada circuito.

La nueva temporada también marcó el regreso de Mathías Brivio y Katya Palma como conductores. Ambos asumieron la representación de los equipos y se enfrentaron para definir la elección de competidores. Fue la exjurado de 'Yo soy' quien ganó esta primera contienda, por lo que tuvo la ventaja de escoger primero a los integrantes de su equipo, encendiendo desde el inicio la rivalidad característica del programa.

'Esto es guerra' 2026. Foto: Instagram

¿Quiénes son los competidores de ‘Esto es guerra’ 2026? Conoce a los nuevos integrantes y el regreso de los históricos

En ‘Esto es guerra: desafío 14’, la producción apostó por combinar experiencia y nuevas figuras. Además, esta temporada arrancó con 6 equipos de 3 integrantes cada uno, que competirán por un premio de S/10.000, aunque no se descarta que más participantes se sumen más adelante.

Nuevos integrantes:

Maricielo Gamarra (modelo y reina de belleza)

Julio Dulanto (chef y deportista)

Flavia López (Miss Grand International 2025)

Participantes que regresan o continúan en el reality: