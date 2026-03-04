El actor Diego Villarán busca explorar una faceta más auténtica y reflexiva con su música, marcando el inicio de una nueva etapa artística. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

Diego Villarán es un actor que ha tenido la oportunidad de formar parte de destacadas producciones de Latina, como las telenovelas ‘Pituca sin lucas’ y ‘Eres mi bien’, cuyo episodio final se emitió el pasado martes 3 de marzo. Además, fue protagonista de la película ‘Los Patos y las Patas’, donde compartió pantalla con Francisca Aronsson. Actualmente, el joven artista busca mostrar una faceta más auténtica a través de la música. Con ese objetivo, presentó hace unos días su nuevo tema ‘Disfruta la función’, una canción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Sin dejar de lado sus proyectos teatrales y televisivos, Diego Villarán desea dedicarle más tiempo a su otra pasión: la música. Ahora, el actor busca enfocar su energía en una etapa sonora más honesta y reflexiva. El tema marca el inicio de una fase que él define como consciente y coherente. “Tal vez todo lo que soy es todo lo que me falta por saber”, confiesa sobre la frase que dio origen a la canción.

En entrevista con La República, Villarán da detalles del lanzamiento de ‘Difruta la función’, habla de su experiencia de trabajar con destacados actores como Mónica Sánchez y Paul Martin en ‘Eres mi bien’ y aclara el vínculo que existe con Francisca Aronsson.

Diego Villarán y su faceta como cantante



_¿Cantar para actuar o actuar para cantar?

_Actuar para cantar... toda la vida.

_¿Qué intentas expresar con ‘Disfruta la función’?

_Me interesaba hablar del error, de la pérdida y del miedo sin convertirlos en identidad. Es una canción escrita desde la sospecha de mis propias certezas.

_¿Con qué frase de ‘Disfruta la función’ te sientes representado y por qué?

_Diría que con la primera. Con la que empezó en mi diario y se trasladó a la canción: "Tal vez todo lo que soy es todo lo que me falta por saber". Yo soy fiel creyente de que la duda puede ser significado de identidad. “En un mundo lleno de certezas, nos define la duda" es una frase mía que llevo siempre como conclusión a un mundo tan globalizado, abarrotado de información y tan conclusivo.

_¿Cuál es tu rumbo como músico?

_No quiero lanzar canciones como piezas sueltas; quiero que cada una forme parte de un mismo discurso. No busco espectadores pasivos; busco personas que quieran formar parte del proceso. Hay futuro para la música en el Perú y yo voy a ser uno de los que lo demuestre. Este es solo el inicio.

_¿Dejarías la actuación para enfocarte en la música?

_¿Si es que lo haría en un momento donde mi carrera musical esté más consolidada? Pues sí, pero por ahora no puedo permitirme tal lujo... La actuación me sigue brindando herramientas maravillosas y compañeros excepcionales de los cuales aprendo mucho sobre la vida misma. ¡Qué mejor manera de vivir la vida que viviendo todas las experiencias posibles!

Diego Villarán y su faceta como actor



_¿Ser protagonista de una telenovela es un reto por cumplir?

_De todas maneras... y amo los retos. Llevar la acción dramática en una novela de manera satisfactoria es un reto que muchos actores tienen que tomar. Es estar en acción todo el tiempo, el peso recae sobre ti y eso te hace crecer como actor y como persona. Ya que un actor no es más que un simple amante de la vida que quiere experimentar todo lo posible para enriquecerse en su arte y en su cotidianidad.

_¿Cómo viviste el capítulo final de ‘Eres mi bien’?

_Muchas emociones mixtas. No podría describirlo con palabras porque ni siquiera pude determinar lo que sentí. Lo que sí puedo decir es que tuve un equipo maravilloso y estoy muy agradecido por ello.

_¿Qué tal fue compartir roles con actores de la talla de Mónica Sánchez y Paul Martin?

_Sobre Mónica, yo soy muy curioso y recuerdo llenarla de preguntas a penas pude un día que coincidimos entre escena y escena. Me comentó también que le gustaba leer y a mí también, aparte le gusta descubrir nueva música y eso nos hace tener más cosas en común. Es una mujer llena de arte y carácter asombroso. Paul Martin es brillante. Donde vaya, se enciende algo. Aprendí mucho de él. Siempre llega con una sonrisa, alguna anécdota graciosa o con bromas ocurrentes. Tuve la suerte de haberme topado con él en este momento de mi carrera.

_¿Por qué siempre te relacionan sentimentalmente con Francisca Aronsson, quien ha sido tu pareja en la ficción?

_Me imagino que por lo que se ha hablado de nosotros respecto a los dos proyectos en los que hemos estado; sin embargo, quiero recalcar que Francisca y yo no estuvimos en una relación. Sí tuvimos un momento donde conversamos las cosas de manera honesta y sincera, pero no se llegó a concretar nada.

_La gente los quería ver juntos…

_Creo que también el hecho de que hayamos sido amigos muy cercanos ha provocado una reacción en la gente, incluso tenemos una canción juntos. Yo la admiro y respeto mucho como la profesional que es y la carrera que ha llevado durante todos estos años. Es brillante y definitivamente una persona con la que no me gustaría perder contacto. Gran ser humano.

