Hermano de Pedro Castillo sí postula al Congreso, pero no para la Cámara de Diputados sino a la de Senadores

En el marco de las Elecciones Generales 2026 y el retorno a la bicameralidad aprobado por el Congreso de la República, comenzó a circular una publicación en Facebook que asegura que José Mercedes Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo, postula a la Cámara de Diputados del Parlamento. Sin embargo, tras verificar la información, se comprobó que en realidad lanzó su candidatura a la Cámara de Senadores.

Hermano de exmandatario no postula como diputado

De acuerdo al portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), José Mercedes Castillo figura como candidato número 1 al Senado por el partido Juntos por el Perú, cuyo postulante a la presidencia es Roberto Sánchez Palomino. En un inicio, la organización había presentado a Pedro Castillo como su principal postulante, pero tuvo que replantear su plan luego de que una sentencia judicial lo inhabilitara para ejercer cargos públicos.

Posteriormente, realizó una búsqueda con términos clave como 'José Castillo Senado'. Esto permitió ubicar diversas notas periodísticas de medios como Perú 21, Exitosa o Caretas, en las que se informó que la inscripción del hermano del exmandatario se oficializó el 20 de enero de este año, gracias al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2.

Según los reportes, la nómina presentada por Juntos por el Perú reúne a figuras reconocidas del actual Congreso y de la izquierda, como Silvana Robles, Jaime Quito, Margot Palacios y Pasión Dávila, quienes buscan continuar en la vida política postulando a una curul en la Cámara Alta.

Asimismo, el JEE revisó una tacha realizada por un ciudadano contra la lista; sin embargo, esta fue finalmente declarada improcedente por no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa electoral. Con la decisión, la lista quedó confirmada y habilitada para participar en el proceso electoral de este año.

José Castillo es un agricultor de 62 años natural de Chota, ciudad de Cajamarca. El portal del JNE señala que el candidato cuenta con primaria y secundaria completa, pero no con estudios técnicos ni universitarios. También se detalla que tiene un auto valorizado en S/ 27.000 y que percibe una remuneración bruta de S/ 27.000.

Conclusión

Una publicación en redes sociales afirmó que José Mercedes Castillo Terrones postulaba a la Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026, pero esta información resultó ser falsa. En realidad, según el Jurado Nacional de Elecciones, él es aspirante número 1 al Senado por el partido Juntos por el Perú. De acuerdo al reporte de distintos medios de comunicación, su inscripción fue oficializada el 20 de enero por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2.

