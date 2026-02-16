Andrea Llosa regresa a Panamericana tras más de 20 años y brinda adelanto de su nuevo programa

Este 2026 Andrea Llosa formará parte de las filas de Panamericana Televisión tras el anuncio de su salida de canal 9, ATV. La periodista sostuvo encontrarse muy motivada por esta etapa en su carrera profesional y televisiva, y a través de un adelanto oficial, reveló detalles acerca de qué se tratará su nuevo programa.

La experimentada conductora sostuvo que su nuevo espacio ayudará a "descubrir la verdad" de casos personales pertenecientes al público, no sin antes recalcar que se encuentra de vuelta en la TV. "Ustedes saben, yo ya estoy chambeando. Se acabaron las vacaciones y ahora estoy en Panamericana Televisión y no he vuelto sola, sino con gran parte de mi equipo", señaló en el video difundido por Canal 5.

Andrea Llosa comparte detalles de su nuevo programa en Panamericana

Según Andrea, las "mentiras que pueden cambiar las vidas" de las personas será el eje principal del programa, donde se encargarán de ayudar a despejar sospechas para descubrir la verdad.

"Me han dicho de qué se trata el programa y les quiero contar. (...) ¿Saben que el 99% de las personas, ustedes, y yo por supuesto me incluyo, en algún momento hemos mentido? Claro, y hay mentiras que son piadosas, pero hay otras que realmente te cambian la vida, y muchas veces nosotras tenemos sospechas y queremos descubrir la verdad. De eso se trata, te vamos a ayudar a que tú puedas saber la verdad de eso que estás sospechando", dijo.

Señaló además que las personas podrán enviar por WhatsApp o redes sociales los casos específicos que quieran resolver. "Puede ser infidelidad, alguna traición, por ejemplo, de tu grupo de amigos, de un amigo del trabajo. Puedes escribirnos porque nuestro equipo de investigación está trabajando. Hemos vuelto", sostuvo. Cabe recordar que Llosa condujo en ATV un programa que contaba con la participación de ciudadanos.