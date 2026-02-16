HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Andrea Llosa regresa a Panamericana tras más de 20 años y brinda adelanto de su nuevo programa

La periodista y conductora brindó detalles sobre su nuevo espacio en la casa televisora donde realizó sus primeros reportajes. "Vamos a ayudar a que tú puedes saber la verdad", dijo en adelanto.

Llosa aún no anuncia cuándo será el estreno del programa. Foto: Composición LR/Panamericana/ATV
Llosa aún no anuncia cuándo será el estreno del programa. Foto: Composición LR/Panamericana/ATV

Este 2026 Andrea Llosa formará parte de las filas de Panamericana Televisión tras el anuncio de su salida de canal 9, ATV. La periodista sostuvo encontrarse muy motivada por esta etapa en su carrera profesional y televisiva, y a través de un adelanto oficial, reveló detalles acerca de qué se tratará su nuevo programa.

La experimentada conductora sostuvo que su nuevo espacio ayudará a "descubrir la verdad" de casos personales pertenecientes al público, no sin antes recalcar que se encuentra de vuelta en la TV. "Ustedes saben, yo ya estoy chambeando. Se acabaron las vacaciones y ahora estoy en Panamericana Televisión y no he vuelto sola, sino con gran parte de mi equipo", señaló en el video difundido por Canal 5.

PUEDES VER: Andrea Llosa anuncia su salida de ATV tras casi 20 años y revela el motivo: “No logramos llegar a un acuerdo”

lr.pe

Andrea Llosa comparte detalles de su nuevo programa en Panamericana

Según Andrea, las "mentiras que pueden cambiar las vidas" de las personas será el eje principal del programa, donde se encargarán de ayudar a despejar sospechas para descubrir la verdad.

"Me han dicho de qué se trata el programa y les quiero contar. (...) ¿Saben que el 99% de las personas, ustedes, y yo por supuesto me incluyo, en algún momento hemos mentido? Claro, y hay mentiras que son piadosas, pero hay otras que realmente te cambian la vida, y muchas veces nosotras tenemos sospechas y queremos descubrir la verdad. De eso se trata, te vamos a ayudar a que tú puedas saber la verdad de eso que estás sospechando", dijo.

Señaló además que las personas podrán enviar por WhatsApp o redes sociales los casos específicos que quieran resolver. "Puede ser infidelidad, alguna traición, por ejemplo, de tu grupo de amigos, de un amigo del trabajo. Puedes escribirnos porque nuestro equipo de investigación está trabajando. Hemos vuelto", sostuvo. Cabe recordar que Llosa condujo en ATV un programa que contaba con la participación de ciudadanos.

Notas relacionadas
Andrea Llosa se sumaría a las filas de Panamericana Televisión tras más de una década en ATV, según Showpe

Andrea Llosa se sumaría a las filas de Panamericana Televisión tras más de una década en ATV, según Showpe

LEER MÁS
Andrea Llosa anuncia su salida de ATV tras casi 20 años y revela el motivo: “No logramos llegar a un acuerdo”

Andrea Llosa anuncia su salida de ATV tras casi 20 años y revela el motivo: “No logramos llegar a un acuerdo”

LEER MÁS
Andrea Llosa explica por qué viajó sola con sus hijos y sin su pareja para recibir el Año Nuevo

Andrea Llosa explica por qué viajó sola con sus hijos y sin su pareja para recibir el Año Nuevo

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Michelle Soifer fue empapada y pintada en celebración de carnavales: "Destruida quedé"

Michelle Soifer fue empapada y pintada en celebración de carnavales: "Destruida quedé"

LEER MÁS
Alejandro Merino, expareja de Adolfo Aguilar, le exige el pago de más de S/10.000 por deuda: "No te voy a regalar mi trabajo"

Alejandro Merino, expareja de Adolfo Aguilar, le exige el pago de más de S/10.000 por deuda: "No te voy a regalar mi trabajo"

LEER MÁS
Mávila Huertas revela por primera vez por qué no tuvo hijos con Roberto Reátegui cuando estuvieron casados: “Creo que él tenía miedo”

Mávila Huertas revela por primera vez por qué no tuvo hijos con Roberto Reátegui cuando estuvieron casados: “Creo que él tenía miedo”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Andrea Llosa regresa a Panamericana tras más de 20 años y brinda adelanto de su nuevo programa

José Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio: "Acompañaban en las noches a los operativos"

Mastergrama: solucionario del lunes 16 de febrero de 2026

Espectáculos

Michelle Soifer fue empapada y pintada en celebración de carnavales: "Destruida quedé"

Joven fue captado retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras accidente: Policía lo cuestionó

Youna envía mensaje a Samahara Lobatón y le recuerda que sus hijos deben estar primero: "No necesitas aguantar a ningún hombre"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio: "Acompañaban en las noches a los operativos"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí a horas de que se debata la censura: "Cometí el error de haberme puesto una capucha"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025