Erick Delgado dejó 'picantes' comentarios previo al choque entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1. En una reciente edición del programa 'Primer Toque', el 'Loco' se animó a hablar sobre el gran compromiso que se llevará a cabo este sábado 21 de febrero. Sin embargo, sus declaraciones calentaron este encuentro, pues no dudó en recordar sus épocas de jugador, donde señaló que el estadio Monumental fue su parque de diversiones.

Delgado también señaló que estos choques tienen un sabor especial y se viven a mil, ya que los tres puntos que puedan salir de este partido serán cruciales para las aspiraciones de ambos conjuntos en el torneo peruano. "Estaba pensando en Cristal y tiene la responsabilidad de jugar contra la 'U' el sábado y tiene que ganarlo porque está de local, porque tiene que ir en búsqueda de los puntos porque se le puede despegar mucho y eso es contraproducente para Cristal y sus intereses en cuanto al campeonato", fueron parte de las palabras de Delgado.

Erick Delgado asegura que Monumental fue su parque de diversiones

En sus palabras, el exportero no dudo en recordar las veces que le ha ganado a la 'U'. "Yo ya hice lo que tenía que hacer, yo fui y gané. Siempre gané, por eso no me quieren, era mi parque de diversiones. La primera vez que jugué con Municipal en el monumental ganamos y fue con un equipo que humildemente nos miraban por encima y terminamos peleando el campeonato en el 2015".

Erick Delgado dio su análisis el próximo enfrentamiento de Sporting Cristal frente a 2 de Mayo por Copa Libertadores

En otro momento, Delgado no dudo en hablar sobre el próximo enfrentamiento que tendrá Sporting Cristal cuando reciba a 2 de Mayo, en lo que será el partido de vuelta por la Copa Libertadores. "Y Cristal debe de salir el martes en búsqueda del resultado positivo e imponerse con jerarquía de decir que yo allá jugué con 10, pero acá con 11 en mi cancha, te paso por encima. El jugador debe convivir jugar bajo presión", sentenció.