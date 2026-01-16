HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Pol Deportes sorprende al revelar que formará parte de nuevo streaming junto con Julinho y Erick Delgado: ''Elegí crecer con los mejores''

Con la mirada puesta al Mundial 2026, Pol Deportes destaca la importancia de este proyecto como una oportunidad para su crecimiento profesional en el periodismo deportivo.

Pol Deportes anunció la creación de un nuevo proyecto de streaming al lado de grandes exponentes del periodismo deportivo y de destacados exfutbolistas.
Pol Deportes anunció la creación de un nuevo proyecto de streaming al lado de grandes exponentes del periodismo deportivo y de destacados exfutbolistas. | Foto: composición LR/TikTok - Pol Deportes

Pol Deportes anunció que formará parte de un nuevo proyecto de streaming junto a reconocidos periodistas deportivos y exfutbolistas del fútbol peruano. Tras ganar notoriedad al narrar la final de la Copa Libertadores y presenciar algunos partidos de la UEFA Champions League en Europa, el joven oriundo de Andahuaylas tendrá la oportunidad de compartir pantalla con figuras como Julinho, Erick Delgado, Carlos Galván y Flavio Maestri.

El nuevo proyecto streaming que formará parte Pol Deportes

La presencia de Pol Deportes en este nuevo proyecto de streaming ha generado gran expectativa. El joven narrador sorprendió en sus redes sociales al revelar que compartirá mesa junto a reconocidos exfutbolistas como Julinho, Carlos Galván, Erick Delgado y Flavio Maestri y periodistas deportivos de amplia trayectoria, como Richard de la Piedra y Talía Azcárate.

PUEDES VER: Pol Deportes anuncia fundación para ayudar a niños a cumplir sus sueños: "Con ayuda de mi hermano y los que se quieran unir"

lr.pe

En el video de presentación, publicado en su cuenta de TikTok, se le vio emocionado al contar que buscará aprender de cada uno de los panelistas. Con ello, dejó en claro que apunta a reforzar su formación periodística y sumar conceptos clave del fútbol. ''Por eso, elegí crecer con los mejores'', declaró.

El inesperado refuerzo para el nuevo canal de streaming en el que participará Pol Deportes

Tras el anuncio de Pol Deportes como nuevo integrante del canal de streaming, una llamada inesperada del exdefensor argentino de Universitario de Deportes, Carlos Galván, sorprendió a los cibernautas al confirmar, con sus propias palabras, que también formará parte del panel. Al término del video, se muestra un mensaje cargado de entusiasmo, en un año importante para el periodismo deportivo, ya que se realizará el Mundial 2026: “El año del Mundial junto a los mejores”, se lee.

PUEDES VER: Pol Deportes confiesa que narró gol de la Champions en quechua en honor a su mamá: "Ella solo habla quechua"

lr.pe

Finalmente, en la caja de comentarios de su cuenta personal de TikTok, Pol Deportes comentó de manera espontánea que este nuevo proyecto representa un importante reto profesional y una oportunidad de crecimiento en su carrera: ''Los planes de Dios son perfectos. Hay momentos que no se explican, solo se agradecen. Feliz y agradecido de empezar un nuevo reto rodeado de los mejores. Los nuevos retos llegan cuando estás listo. Gracias a Dios, a mi familia y a las personas que hoy caminan conmigo. Nuevo reto, nuevos sueños. Esto recién comienza '', comentó.

