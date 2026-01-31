Camila Doza está embarazada. Tras rumores que vinieron circulando en las redes sociales, la cantante confirmó que se encuentra en estado de gestación. El anuncio llega poco más de un mes después de su debut en Amor Rebelde, la nueva orquesta de cumbia conformada por las extintegrantes de Son del Duke, entre ellos Ale Seijas, Paola Rubio, Kassandra Chanamé y el animador 'El Santeño'.

Según compartió Doza, la noticia la tomó por sorpresa tanto a él como a su pareja. La joven figura de la música también detalló cuál será su futuro en el grupo de cumbia, al que ingresó en octubre de 2025, luego de consagrarse como la flamante ganadora de un contrato en un reality televisado a nivel nacional por 'Mande quien Mande'.

Camila Doza confirma que está embarazada: "Afrontando con responsabilidad y alegría"

"Ante los rumores que vienen circulando sobre mi persona, considero oportuno comunicar que efectivamente me encuentro en estado de embarazo", indicó Camila Doza en su comunicado, publicado la noche del viernes 30 de enero. La cantante, exfigura de la orquesta Chechito ya tú sabes, indicó que se enteró de la noticia hace aproximadamente una semana, sin profundizar en más detalles al respecto.

Con 21 años cumplidos en octubre de 2025, Doza dejó en claro que, si bien no planificó la llegada de su bebé, lo asume con los brazos abiertos junto a su novio, cuya identidad no fue mencionada. "Esta situación tomó por sorpresa tanto a mi pareja como a mí; sin embargo, la estamos afrontando con responsabilidad y también alegría", escribió.

Camila Doza anuncia que está embarazada. Foto: Instagram Camila Doza

Camila Doza continuará en Amor Rebelde

Sobre las interrogantes respecto a su permanencia en Amor Rebelde, Camila Doza indicó que seguirá siendo cantante de la agrupación, que le ha brindado su total soporte tras la noticia de su embarazo. "Cuento con el respaldo y apoyo de la orquesta durante este proceso, lo cual agradezco profundamente", agregó.

En esa línea, la artista indicó que actualmente se encuentra delicada de salud y con "ciertos riesgos", por lo cual ha optado por manejar esta situación de manera privada. Asimismo, agradeció profundamente a las personas que mostraron preocupación por su estado y a las que le han estado acompañando en su carrera. "Continuará haciendo música junto a Corazón Rebelde; pronto habrá novedades", sentenció.

Camila Doza cumplió 21 años en octubre de 2025. En ese entonces, aún pertenecía a la orquesta Chechito ya tú sabes. Posteriormente, participó en un reality televisado a nivel nacional para firmar contrato con Amor Rebelde, grupo cuyo nombre fue registrado por Paola Rubio poco antes de que ella y otras figuras abandonaran Son del Duke. En el concurso, Doza se consolidó como ganadora gracias a su potente voz y carisma en el escenario. Posteriormente, el 18 de diciembre, la agrupación de cumbia la presentó oficialmente como su nueva cantante.