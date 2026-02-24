HOYSuscripcion LR Focus

¿Romance a la vista? Magaly Medina muestra imágenes de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz juntos

Magaly TV, La Firme mostró imágenes de la menor de las hermanas Cayo junto a Sanz durante su gira, incluyendo un momento captado en Ecuador donde el cantante le toma la mano al finalizar su concierto.

Imágenes difundidas en Magaly TV muestran a Cayo junto a Alejandro Sanz en su gira por Ecuador. Foto: Composición LR.
En la última emisión de Magaly TV, La Firme, se difundieron imágenes en las que se muestra a Stephanie Cayo acompañando a Alejandro Sanz durante distintos momentos de su actual gira internacional, “Y ahora qué”.

Las imágenes presentadas en el programa de Magaly Medina corresponden a apariciones de la actriz peruana en conciertos realizados tanto en Colombia como en Ecuador.

Stephanie Cayo en concierto de Alejandro Sanz en Colombia. Captura: ATV

Stephanie Cayo fue captada junto a Alejandro Sanz en varios de sus shows

La menor de las hermanas Cayo estuvo presente en el concierto que Alejandro Sanz ofreció el pasado 14 de febrero en el Movistar Arena de Colombia, donde fue vista en una zona muy cercana al escenario mientras el artista interpretaba la canción “Y ¿si fuera ella?”. Posteriormente, la actriz compartió en sus redes sociales una historia desde una ubicación privilegiada del recinto.

Asimismo, se mostró fotografías en las que ambos aparecen posando muy cercanos, donde se ve al cantante tomándola de la cintura, imágenes que llamaron la atención de los usuarios.

Comentario de Alejandro Sanz en publicación de Stephanie Cayo. Captura: ATV

También, el 21 de febrero Stephanie Cayo fue vista detrás del escenario mientras el intérprete de “Corazón Partido” realizaba su show en Guayaquil y, al finalizar el concierto, el cantante se acercó a ella para tomarla de la mano y retirarse juntos.

Ambos se siguen en redes sociales

A ello se suma que ambos se siguen en redes sociales desde hace varios meses. Además, Alejandro Sanz comentó una publicación de Stephanie Cayo durante las celebraciones de Año Nuevo, interacción que tampoco pasó desapercibida y fue mencionada en el programa de la “urraca”.

