Alvina Ruíz anunció su salida de América TV y desmiente que la botaron del canal: "Me voy agradecida"

Alvina Ruíz, destacada periodista y exconductora de 'América Noticias', sorprendió al anunciar su salida de América TV tras 19 años de exitosa trayectoria en el canal. En un emotivo video publicado en sus redes sociales, expresó su gratitud hacia la empresa y los televidentes, dejando claro que su decisión responde a motivos personales y profesionales.

A pesar de los rumores que surgieron en redes sociales sobre un posible despido, Alvina Ruíz desmintió categóricamente estas afirmaciones y aseguró que su partida se dio en los mejores términos. Además, advirtió que tomará acciones legales contra la usuaria en X (antes Tiwtter), quien aseguró que la periodista fue retirada de América TV.

Alvina Ruíz deja América TV tras 19 años al aire

La reconocida periodista Alvina Ruíz agradeció al público y a sus colegas por el apoyo brindado durante su carrera. “Mi más profundo agradecimiento por estos 19 años llenos de aprendizajes, desafíos y experiencias profesionales. Trabajar con colegas tan talentosos y compartir historias que han impactado a nuestra comunidad ha sido un privilegio”, expresó la periodista en un video publicado en su cuenta de Instagram.

En su mensaje, Ruíz dejó en claro que su decisión de dejar el canal fue personal y motivada por su deseo de avanzar profesionalmente. “Son 19 años en el mismo canal y necesito avanzar con lo que aprendí en la maestría, mi experiencia y mis ideas”, comentó, subrayando que su salida no estuvo vinculada a ningún conflicto o problema interno.

Alvina Ruíz desmintió despido de América TV

Tras su anuncio, comenzaron a circular rumores en redes sociales que apuntaban a que Alvina Ruíz había sido despedida de América TV debido a quejas de trabajadoras del canal. La periodista no tardó en responder a estas afirmaciones, calificándolas de falsas y advirtiendo con acciones legales.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Alvina respondió al hilo de un usuario que aseguraba que había sido retirada del canal por quejas de trabadores del canal. “Claro que es falso. No te preocupes. Haré otro video y demandaré a los necios”, escribió. Además, compartió su certificado de trabajo, el cual confirma que dejó la empresa en buenos términos.

Alvina Ruíz publicó su certificado de trabajo. Foto: X/alvinaruiza

La periodista también reafirmó su postura de gratitud hacia América TV y aclaró que no todas las desvinculaciones laborales deben ser conflictivas. “Me voy agradecida con América TV y en los mejores términos. No siempre uno debe irse de un trabajo peleándose o refunfuñando. ¿Es costumbre? No para mí”, señaló.