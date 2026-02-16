Alejandra Baigorria asegura que Said Palao está “desesperado” por tener un bebé: “Quiere a su hijo”
La empresaria Alejandra Baigorria habló con franqueza sobre sus planes familiares, reveló quién lleva la iniciativa y explicó cómo se prepara para una posible maternidad.
Alejandra Baigorria atraviesa un momento de reflexión personal tras someterse a un chequeo de fertilidad que despertó comentarios y expectativas. La empresaria contó que, aunque Said Palao y ella conversan sobre formar una familia, es su pareja quien expresa con mayor insistencia el deseo de convertirse en padre.
Tras ser abordada por las cámaras de 'Amor y fuego', la exchica reality admitió que su postura suele ser más organizada y cauta. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que este año marque un cambio importante en su vida, pues no descarta un embarazo en el corto plazo.
Alejandra Baigorria habla sobre su deseo de ser madre
En declaraciones para 'Amor y fuego', la empresaria fue directa al explicar la dinámica que vive con Said Palao. “Él quería que deje mis pastillas. Aunque no lo crean, él es el más desesperado y quiere a su hijo, pero que salga lo que Dios quiera”, afirmó, dejando en claro que la ilusión parte principalmente de su pareja.
En esa misma línea, Alejandra comentó que actualmente sigue un tratamiento médico y que el resultado dependerá del tiempo. “En unos mesecitos estaríamos arrancando. Si pega en una semana, pega; si pega en seis, no sé. Dios sabrá”, expresó, manteniendo una actitud tranquila frente al proceso.
Estado de salud y planes a futuro de Alejandra Baigorria
La empresaria también se mostró sorprendida al conocer los resultados de sus exámenes, especialmente por su nivel de ovulación. Según explicó, este panorama favorable estaría relacionado con los cuidados que mantiene desde hace años en su rutina diaria.
“Yo soy una mujer sana que se suplementa bien, come bien, duerme bien y creo que eso me podría ayudar. No pensé que tenía tan alto mi nivel de ovulación”, señaló. Además, recordó que tiempo atrás atravesó un proceso distinto, lo que hoy le permite valorar el presente con mayor calma.