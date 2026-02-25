HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Alejandra Baigorria revela cómo es su relación con Mario Hart: "No es que suela tener problemas con mis exparejas"

La 'Gringa de Gamarra' volvió a hablar de su historia con Mario Hart y dejó entrever detalles poco conocidos sobre cómo es realmente su relación hoy.

Alejandra Baigorria habló de su expareja Mario Hart. Foto: composición LR/difusión
Alejandra Baigorria volvió a hablar públicamente sobre su expareja Mario Hart después de varios años y sorprendió al asegurar que mantienen un buen vínculo pese a su historia sentimental. La 'Gringa de Gamarra' aclaró que, aunque ya no tienen una relación cercana, el trato entre ambos es cordial. “Sí, o sea no tenemos una relación, pero… muy buena”, respondió cuando le preguntaron directamente por él.

Sus declaraciones se dieron durante una entrevista en el canal de YouTube conducido por Verónica Linares, en el que también destacó que su actual pareja no tiene conflictos con su ex. “No tenemos ningún tipo de problemas, ni Said con él… nada, todo bien. No es que suela tener problemas con mis exparejas, la verdad, todo muy bien”, afirmó.

lr.pe

Ale Baigorria revela que no tiene problemas con Mario Hart y confiesa cómo se lleva con Said Palao

Durante la conversación, la empresaria recordó que su romance con el piloto comenzó en 2011 y terminó definitivamente en 2014, luego de cuatro años marcados por su exposición mediática en el programa 'Combate'. A pesar de la intensidad de esa etapa, hoy asegura que la relación quedó en buenos términos.

La empresaria explicó que no mantiene conflictos con sus exparejas y que esa es una regla personal que procura respetar. En ese sentido, mencionó que su actual pareja, Said Palao, tampoco tiene inconvenientes con el expiloto. La empresaria respondió desde su salón de belleza, donde se mostró tranquila al hablar del tema sin incomodidad al recordar esa etapa de su vida.

lr.pe

¿Por qué se separaron Alejandra Baigorria y Mario Hart?

Tras su ruptura definitiva, en 2015, el propio Mario Hart explicó públicamente que no estaba preparado para dar el siguiente paso en la relación. En una entrevista para la revista de Magaly Medina, señaló que prefería consolidarse personal y profesionalmente antes de comprometerse. “No estaba preparado para formalizar una relación y llegar a un tema de compromiso (de matrimonio). Tengo muchos proyectos, quería primero consolidarme… luego de eso formalizar, casarme y tener hijos”, sostuvo.

Años después, en 2023, la empresaria también reflexionó sobre los motivos de la separación y reconoció que en ese momento sentía que él no le daba la seguridad que buscaba. Según contó, convivieron en una casa grande con mascotas, lo que la llevó a imaginar un futuro más formal. Sin embargo, admitió que quizá fue precipitado mudarse juntos sin haber establecido antes un compromiso claro.

