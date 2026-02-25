Melcochita se pronuncia tras versiones de una supuesta infidelidad de Monserrat Seminario: “Ya perdí”
El humorista aseguró que su prioridad ahora es concretar una separación en buenos términos y continuar trabajando para el bienestar de sus hijas.
Pablo Villanueva, conocido artísticamente como Melcochita, se pronunció públicamente desde Estados Unidos luego de que salieran a la luz nuevas revelaciones relacionadas con su separación de Monserrat Seminario, madre de sus hijas. El cómico se mostró sereno al referirse a la situación personal que atraviesa y aseguró que su prioridad es seguir adelante.
En sus declaraciones para Magaly TV La Firme, el artista dejó en claro que no busca prolongar el conflicto y que su único objetivo es llegar a un divorcio de mutuo acuerdo, enfocándose en el bienestar de sus hijas y en continuar con su trabajo.
Melcochita solicita el divorcio
Durante la entrevista, Melcochita expresó que ya asumió lo ocurrido y que no desea entrar en confrontaciones. “Estoy trabajando para mis tres hijas porque, como dije, ya perdí. ¿Qué voy a hacer? Tengo que seguir adelante porque uno se puede estresar. Yo lo único que quiero es mi divorcio o que estemos de mutuo acuerdo. Lo único que quiero es separarme y si ella tiene su novio, que sea feliz”, manifestó.
Asimismo, señaló que continuará esforzándose por sacar adelante a sus hijas, incluso ante situaciones que considera complicadas, remarcando está enfocado en su trabajo y en no dejar que los problemas personales afecten su estabilidad.
¿Qué desató la polémica?
El pronunciamiento de Pablo Villanueva se da luego de que su hija, Susan Villanueva, expusiera públicamente el que sería el trasfondo de la ruptura. En una reciente aparición en la TV, difundida el 24 de febrero, la joven presentó imágenes que, según indicó, evidenciaría una presunta infidelidad de Monserrat Seminario ocurrida en 2023 y que habría involucrado a una persona cercana al entorno familiar.
De acuerdo con su versión, las sospechas no serían recientes, ya que desde hace más de dos años habrían circulado comentarios en redes sociales sobre un vínculo cercano entre Seminario y un hombre identificado como Eduardo Cárdenas, conocido como “Lalo”.